La top model ungherese e l'attore americano hanno annunciato la prima gravidanza durante la 79ª edizione del Festival di Cannes. Il pancione è comparso sul red carpet il 14 maggio 2026, seguito da un post su Instagram con l'ecografia

Poco dopo, i due hanno confermato la notizia su Instagram con una serie di immagini dalla serata, tra cui quella che sembra essere un'ecografia con una mano che fa il segno del rock. Tra i primi a commentare c'è stata anche Vanessa Hudgens , ex collega di Sprouse ai tempi di Zak e Cody al Grand Hotel, che ha scritto: "Rock on, piccola famiglia". Secondo le prime indiscrezioni, il bambino sarebbe atteso per agosto o settembre .

Sul red carpet, la modella ungherese ha indossato un abito azzurro cielo in stile impero, con una linea morbida sotto il seno e dettagli plissé lungo tutta la silhouette, che lasciava intravedere con discrezione il pancione appena accennato. Accanto a lei, Dylan Sprouse era in smoking nero. In alcuni scatti, la coppia ha tenuto le mani sulla pancia, in un gesto che ha reso l'annuncio ancora più diretto.

C'era attesa per i film, c'erano i look da svelare, c'era il solito circo di flash e telecamere. Ma il momento più commentato del 14 maggio sul red carpet del Festival di Cannes non è stato cinematografico: Barbara Palvin e Dylan Sprouse hanno scelto la premiere di Histoires parallèles per rivelare al mondo che stanno aspettando il loro primo figlio .

Una storia d'amore costruita nel tempo, dopo anni difficili

Barbara Palvin e Dylan Sprouse si sono conosciuti nel 2017 a una festa, e la loro relazione è diventata pubblica nel 2018. Da allora, la coppia ha mantenuto un profilo volutamente riservato, condividendo con il pubblico solo i momenti più significativi. La proposta di matrimonio è arrivata nel 2022 durante un campeggio in California, e le nozze sono state celebrate nell'estate del 2023 nella tenuta di famiglia della modella, in Ungheria.

Per chi segue Barbara Palvin da tempo, questo annuncio arriva con un significato ulteriore. Nell'ultimo anno, la modella ha parlato pubblicamente della propria battaglia con l'endometriosi, raccontando di aver scoperto la diagnosi dopo anni di sintomi sottovalutati e di essersi poi sottoposta a un intervento chirurgico. Una testimonianza che ha generato una forte risposta online, con molte donne che hanno riconosciuto i propri sintomi grazie al suo racconto. Per molti fan che avevano seguito quel percorso, l'annuncio della gravidanza ha un peso diverso rispetto a un semplice gossip da festival.

La scelta di rendere pubblica la notizia proprio a Cannes - davanti alle telecamere di tutto il mondo - non sembra casuale. È stato un modo per trasformare uno degli appuntamenti più mondani del calendario dello spettacolo in qualcosa di personale e genuino.