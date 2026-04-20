La coppia ha denunciato il furto con scasso da parte dell'uomo tenuto a bada dall'attore con una pistola fino all'arrivo della polizia. Non ci sono stati feriti

Barbara Palvin e Dylan Sprouse sono stati protagonisti di una violazione di domicilio nella loro villa a Los Angeles da parte di un uomo intenzionato, probabilmente, a compiere un furto con scasso.

La top model e l'attore hanno dimostrato sangue freddo ed hanno affrontato il malintenzionato trattenendolo fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

Nello specifico, l'attore statunitense avrebbe tenuto sotto tiro l'uomo con una pistola mentre sua moglie chiamava il 911.

Nessuno è rimasto ferito e la coppia ha sporto denuncia per l'accaduto contro l'uomo che è stato arrestato.

Sprouse ha bloccato l'uomo fino all'arrivo della polizia L'intrusione nella casa di Dylan Sprouse e Barbara Palvin, una proprietà risalente agli anni Venti in stile spagnolo situata in zona Hollywood Hills, è avvenuta nella mattinata di venerdì 17 aprile.

I dettagli del tentativo di intrusione sono stati diffusi online in esclusiva da TMZ, dal Los Angeles Times, che ha riportato le dichiarazioni della polizia locale che conferma l'assenza di feriti e l'arresto del sospetto, un uomo il cui nome non è stato rivelato.

TMZ, che ha ottenuto il video dell'arresto ha descritto l'uomo e la coppia di star, visibilmente scossa.

L'uomo non è riuscito ad introdursi nell'abitazione ed è stato fermato nel giardino dei vicini della coppia.

Dylan Sprouse lo ha tenuto sotto tiro con una pistola mentre sua moglie richiedeva l'intervento delle forze di polizia d'urgenza.

La coppia ha preferito sporgere denuncia per un tentativo di furto con scasso anche se secondo la polizia intervenuta sul posto la situazione era più simile a una violazione di domicilio. Leggi anche Dylan Sprouse e Barbara Palvin si sono sposati