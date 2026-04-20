Dylan Sprouse e Barbara Palvin bloccano un uomo che voleva introdursi in casa a L.A.Spettacolo
La coppia ha denunciato il furto con scasso da parte dell'uomo tenuto a bada dall'attore con una pistola fino all'arrivo della polizia. Non ci sono stati feriti
Barbara Palvin e Dylan Sprouse sono stati protagonisti di una violazione di domicilio nella loro villa a Los Angeles da parte di un uomo intenzionato, probabilmente, a compiere un furto con scasso.
La top model e l'attore hanno dimostrato sangue freddo ed hanno affrontato il malintenzionato trattenendolo fino all'arrivo delle forze dell'ordine.
Nello specifico, l'attore statunitense avrebbe tenuto sotto tiro l'uomo con una pistola mentre sua moglie chiamava il 911.
Nessuno è rimasto ferito e la coppia ha sporto denuncia per l'accaduto contro l'uomo che è stato arrestato.
Sprouse ha bloccato l'uomo fino all'arrivo della polizia
L'intrusione nella casa di Dylan Sprouse e Barbara Palvin, una proprietà risalente agli anni Venti in stile spagnolo situata in zona Hollywood Hills, è avvenuta nella mattinata di venerdì 17 aprile.
I dettagli del tentativo di intrusione sono stati diffusi online in esclusiva da TMZ, dal Los Angeles Times, che ha riportato le dichiarazioni della polizia locale che conferma l'assenza di feriti e l'arresto del sospetto, un uomo il cui nome non è stato rivelato.
TMZ, che ha ottenuto il video dell'arresto ha descritto l'uomo e la coppia di star, visibilmente scossa.
L'uomo non è riuscito ad introdursi nell'abitazione ed è stato fermato nel giardino dei vicini della coppia.
Dylan Sprouse lo ha tenuto sotto tiro con una pistola mentre sua moglie richiedeva l'intervento delle forze di polizia d'urgenza.
La coppia ha preferito sporgere denuncia per un tentativo di furto con scasso anche se secondo la polizia intervenuta sul posto la situazione era più simile a una violazione di domicilio.
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La coppia, che ha iniziato a frequentarsi nel 2018, è molto affiatata e partecipa regolarmente ai grandi eventi del mondo dello spettacolo, oltre che alle sfilate dove Palvin partecipa in qualità di indossatrice e ospite di riguardo.
Storica testimonial de L'Oréal e angelo di Victoria's Secret, Barbara Palvin, ungherese di nascita, è una delle top model più apprezzate della sua generazione. Con Sprouse, gemello di Cole e star di Zack e Cody al Grand Hotel, forma una coppia molto amata dai fan.
Dylan Sprouse, che all'ultimo fashion show di Victoria's Secret si è seduto in prima fila ad applaudire sua moglie, ha anche raccontato per i social il backstage dell'evento.
Prima dell'ultima sfilata ha augurato buona fortuna a sua moglie che aveva subito un infortunio ad un piede poche settimane prima, incidente che non ha compromesso l'apparizione della top model sulla passerella con le iconiche ali.
©Getty
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Notte glamour a New York per gli invitati del Fashion Show dell'iconico marchio di abbigliamento intimo americano. Prima fila occupata da attori come Sarah Jessica Parker, Jodie Turner Smith e Benedetta Porcaroli. Applaudono anche la star di 'The White Lotus' e di 'Uno splendido disastro', mariti degli angeli Abby Champion e Barbara Palvin A cura di Vittoria Romagnuolo