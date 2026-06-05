Il futuro del recente film di successo potrebbe non passare immediatamente da un secondo film. Nonostante l'ottimo riscontro ottenuto nelle sale e le aspettative dei fan (che chiedono a gran voce un seguito cinematografico), il regista ha lasciato intendere che l’espansione dell’universo narrativo da lui creato potrebbe svilupparsi prima attraverso il piccolo schermo

Il futuro di Backrooms potrebbe non passare subito attraverso un secondo film. Nonostante l’enorme successo ottenuto al botteghino abbia spinto molti spettatori a dare per scontata la realizzazione di un sequel, Kane Parsons sembra avere in mente un percorso differente per il franchise. Il giovane regista ha infatti lasciato intendere che l’espansione dell’universo narrativo nato online potrebbe avvenire prima sul piccolo schermo piuttosto che al cinema. Le sue dichiarazioni mostrano una visione più ampia rispetto a quella di una semplice saga cinematografica. Parsons considera Backrooms un progetto destinato a crescere oltre i confini del primo lungometraggio, esplorando nuove possibilità narrative e approfondendo ulteriormente il mondo costruito nel corso degli anni. In quest’ottica, una serie televisiva potrebbe rappresentare il passo successivo ideale, offrendo maggior spazio per sviluppare storie, personaggi e misteri legati all’universo del franchise.

Un successo che ha superato ogni previsione L’affermazione di Backrooms al botteghino ha avuto proporzioni tali da rendere inevitabili le discussioni sul futuro del franchise. Il film, interpretato da Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve, ha esordito nelle sale statunitensi con un incasso di 81,4 milioni di dollari nel fine settimana di apertura, un risultato che ha permesso di stabilire il miglior debutto mai registrato nella storia di A24. Questo exploit ha inoltre consentito a Kane Parsons di entrare nei libri dei record. A soli 20 anni, il regista è diventato il più giovane autore cinematografico a raggiungere la vetta del box office nordamericano durante il weekend d’esordio di un proprio film. Un traguardo che ha consolidato ulteriormente la rilevanza di un progetto nato originariamente online e successivamente trasformato in un fenomeno cinematografico di vasta portata. Approfondimento Backrooms, recensione: l’incubo virale del web diventa un horror A24

Un universo narrativo pensato per crescere Nel corso di un’intervista rilasciata a Polygon, Parsons ha spiegato che la visione alla base di Backrooms non si è mai limitata alla realizzazione di un unico film. Secondo il regista, il lungometraggio rappresenta soltanto una fase iniziale di un percorso creativo più esteso. “Senza alcun dubbio, Backrooms è sempre stato progettato per essere qualcosa di più grande dei confini di questo film. Se mai, considero questo progetto come un primo passo verso un’evoluzione che ci porterà più vicino al vero cuore della narrazione, costruita online nel corso degli anni.” Le parole del filmmaker evidenziano come il film venga considerato un tassello di una struttura narrativa più ampia, sviluppata nel tempo attraverso la sua presenza sul web e destinata a proseguire in forme differenti. Approfondimento Backrooms, trama e cast dell'horror tratto dalla leggenda del web

La televisione come formato ideale L’aspetto più significativo emerso dalle dichiarazioni di Parsons riguarda però il formato che preferirebbe adottare per il futuro del franchise. Pur senza confermare ufficialmente quale sarà il prossimo progetto legato a Backrooms, il regista ha indicato chiaramente nella serialità televisiva la soluzione che ritiene più adatta alle proprie ambizioni narrative. “Una serie sarebbe il mio scenario ideale, personalmente. Penso che sia il modo più pratico per ottenere ciò che vuoi dal punto di vista narrativo. Ma una serie è un progetto complesso, quindi non arriverà immediatamente, non basta schioccare le dita perché accada". Secondo Kane Parsons, dunque, una produzione televisiva offrirebbe gli strumenti più efficaci per sviluppare la storia nella direzione desiderata, pur richiedendo tempi e processi produttivi particolarmente articolati. Approfondimento Backrooms, trailer dell'horror che porta l’incubo virale al cinema

Oltre l’horror: la visione di Parsons Nella concezione del regista, Backrooms non può essere definito esclusivamente attraverso i canoni dell’horror. Parsons ha infatti descritto il proprio approccio creativo come qualcosa di più sfaccettato, fondato sull’incontro tra dinamiche umane e componenti fantastiche: "Nella mia mente la serie non è definita dal suo genere. La immagino più come un dramma interpersonale costruito sopra un thriller soprannaturale e tecnologico. È quello lo spazio narrativo in cui mi sento più a mio agio". Questa prospettiva suggerisce una lettura dell’universo di Backrooms che supera la semplice etichetta di franchise horror. L’interesse del regista sembra rivolgersi soprattutto alle relazioni tra i personaggi e agli elementi narrativi che possono emergere dall’interazione tra componenti emotive, tecnologiche e soprannaturali. Approfondimento Dracula di Radu Jude: IA, vampiri, caos e capitalismo. Recensione

Maggiore spazio per miti, misteri e personaggi L’eventuale approdo sul piccolo schermo consentirebbe inoltre di approfondire aspetti dell’universo narrativo che un singolo film difficilmente riuscirebbe a esplorare con la stessa ampiezza. Una struttura seriale offrirebbe infatti la possibilità di dedicare maggiore attenzione alla mitologia costruita nel tempo attorno a Backrooms, ai suoi enigmi e alle figure che ne popolano il racconto. Si tratta di una prospettiva che appare coerente con la volontà espressa da Parsons di espandere gradualmente la narrazione e di avvicinarsi sempre di più a quello che considera il nucleo autentico della storia sviluppata online nel corso degli anni. Approfondimento Passenger, trama e cast del film horror con Melissa Leo e Lou Llobell

Progetti già in sviluppo Se il destino immediato del franchise rimane ancora incerto, il regista ha comunque rassicurato i sostenitori del progetto sul fatto che il suo coinvolgimento nell’universo di Backrooms è destinato a proseguire. “Per chi segue questo progetto, ho un contratto e un accordo che mi lega a Backrooms. Questo significa che non ho affatto finito con questo universo. Sto lavorando a cose molto specifiche, ci sono progetti già in sviluppo e non vedo l’ora di poterne parlare. Per il momento, però, tutto resta avvolto nel mistero", ha sottolineato Kane Parsons. Le dichiarazioni confermano dunque l’esistenza di iniziative già avviate, anche se il regista ha preferito non fornire dettagli sui contenuti o sulle tempistiche. Approfondimento Passenger, il trailer del film horror