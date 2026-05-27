Backrooms, recensione: l’incubo virale del web diventa un horror A24

Kane Parsons aveva tredici anni quando vide quell'immagine per la prima volta. La salvò sul computer — "mi dava una sensazione interessante'" ha detto, con quella understatement tipica di chi non ha ancora imparato a esagerare — e poi ci pensò su per qualche anno, crescendo nel modo peculiare delle menti forgiate da YouTube, Minecraft e After Effects piratato a undici anni, figlio di un artista vfx e di una terapista (le due prospettive che, come ammette lui stesso, "hanno plasmato tutto, in modi che non potrei nemmeno cominciare a esprimere" e si capisce, si capisce eccome, guardando ogni inquadratura del film). Nel 2022, durante il Covid — il lockdown come condizione paradisiaca per chi vive di internet e ha un laptop e Blender e troppo tempo libero — carica su YouTube il primo cortometraggio ispirato alle Backrooms: found footage, qualità VHS anni Novanta, luci al neon, angoli che non si osano guardare. In due settimane: milioni di visualizzazioni. A24 lo chiama. Ha diciassette anni. E' al liceo. Sta compilando le domande per il college. Sceglie A24. Rinuncia all'università. Diventa il piu giovane regista a firmare un film per la casa di produzione più discussa del pianeta. Ha vent'anni. Non ancora compiuti.

Sia chiaro: Parsons non è un incerto apprendista stregone, come qualche commentatore frettoloso ha insinuato, attratto dall'aneddotica del ragazzo prodigio catapultato a Hollywood, storia già sentita e spesso mal finita. E' uno sciamano capace di orchestrare con perizia gli incubi formali dell'analog horror — quel sottogenere di found footage diffuso principalmente su YouTube che sfrutta l'estetica dei vecchi media analogici, le VHS, le cassette, le trasmissioni televisive anni Sessanta-Novanta, per generare tensione attraverso il non visto, l'ambiguità, la distorsione — e riesce, sacerdote della creepypasta, a spaventare con un cartello con la scritta stop, con un vecchio sgabello di legno, con un mobilificio che non ha nulla da invidiare al mitologico Aiazzone. Tra buzz, glitch e volti deformati come quadri di Francis Bacon, il terrore corre sul web. Il sonno della ragione continua a generare mostri. E Goya, che al sonno della ragione ha dedicato uno dei Caprichos più celebri e che di architetture del terrore se ne intendeva, avrebbe apprezzato.

Per costruire i set del film — oltre 30.000 piedi quadrati (circa 2.800 metri quadri, nda) di corridoi, stanze, moquette umida, pareti gialle — Parsons ha prima modellato tutto in Blender, mostrato i file al direttore della fotografia Jeremy Cox, calibrato ogni angolo e ogni luce come se stesse costruendo un videogioco prima di costruire una scenografia. Alcune persone si sono perse sul set. Davvero. Non è una metafora.