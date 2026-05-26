Un nuovo inizio, trama e cast della serie tv con Megan Montaner

Un nuovo inizio è la nuova fiction spagnola - su Canale 5 martedì 26 maggio -che segna il ritorno sul piccolo schermo di Megan Montaner, amatissima dal pubblico italiano per il ruolo di Pepa ne Il Segreto. La serie è ambientata nella Spagna franchista degli anni Sessanta, tra campagne isolate, grandi proprietà terriere e rigide convenzioni sociali. Il titolo originale è Entre Tierras ed è un libero adattamento della fiction italiana La Sposa, la miniserie di Rai 1 interpretata da Serena Rossi nel 2022. Scritta da Susana López Rubio, Juan Beiro e Joaquín Santamaría, e diretta da Humberto Miró, María Togores e Pablo Guerrero, la serie segue le vicende di María, giovane andalusa che, dopo la morte del padre e in grave difficoltà economica, si vede costretta a un matrimonio per procura con un ricco proprietario terriero della Mancia. La sorpresa amara arriva quando scopre di essersi unita non all'anziano Don Ramón Cervantes, bensì al nipote Manuel, uomo tormentato e ostile che ignorava completamente la trappola tesogli dallo zio. María lascia quindi tutto ciò che conosce - la sua terra, il suo passato, il suo primo amore - per ricominciare in un luogo ostile, tra persone che non la accettano e segreti che nessuno vuole rivelare.