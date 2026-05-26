Un nuovo inizio, trama e cast della serie tv con Megan Montaner

Introduzione
Ambientata nella Spagna rurale degli anni Sessanta, la fiction segna il ritorno sul piccolo schermo di Megan Montaner, amatissima dal pubblico italiano per il ruolo di Pepa ne Il Segreto
Quello che devi sapere
Una storia di sacrificio nella Spagna franchista
Un nuovo inizio è la nuova fiction spagnola - su Canale 5 martedì 26 maggio -che segna il ritorno sul piccolo schermo di Megan Montaner, amatissima dal pubblico italiano per il ruolo di Pepa ne Il Segreto. La serie è ambientata nella Spagna franchista degli anni Sessanta, tra campagne isolate, grandi proprietà terriere e rigide convenzioni sociali. Il titolo originale è Entre Tierras ed è un libero adattamento della fiction italiana La Sposa, la miniserie di Rai 1 interpretata da Serena Rossi nel 2022. Scritta da Susana López Rubio, Juan Beiro e Joaquín Santamaría, e diretta da Humberto Miró, María Togores e Pablo Guerrero, la serie segue le vicende di María, giovane andalusa che, dopo la morte del padre e in grave difficoltà economica, si vede costretta a un matrimonio per procura con un ricco proprietario terriero della Mancia. La sorpresa amara arriva quando scopre di essersi unita non all'anziano Don Ramón Cervantes, bensì al nipote Manuel, uomo tormentato e ostile che ignorava completamente la trappola tesogli dallo zio. María lascia quindi tutto ciò che conosce - la sua terra, il suo passato, il suo primo amore - per ricominciare in un luogo ostile, tra persone che non la accettano e segreti che nessuno vuole rivelare.
Le location
Le location delle riprese si estendono in tre regioni della Spagna. L'Andalusia, in particolare Almería, ospita gli esterni del paese di María, ricreato nel Parco Naturale di Cabo de Gata, con scene girate a Las Negras, La Isleta del Moro e alla Playa de Mónsul. Castiglia-La Mancia, con il borgo di Atienza a Guadalajara, rappresenta gli esterni della tenuta dei Cervantes. Le location non sono un semplice sfondo: contribuiscono in modo determinante al senso di isolamento e di lontananza che attraversa l'intera storia. Lo stesso Megan Montaner ha dichiarato che girare in luoghi rurali reali ha aiutato a trasmettere il senso di isolamento del personaggio.
Il cast
A guidare il cast è Megan Montaner nel ruolo di María Rodríguez, umile giovane andalusa che ha rinunciato a partire per la Germania con José per prendersi cura dei suoi cari. Al suo fianco Unax Ugalde veste i panni di Manuel Cervantes, il marito misterioso e conflittuale. L'attore ha descritto il suo personaggio come un uomo profondamente ferito: Manuel è un uomo rotto che all'inizio vede María come un'intrusa, ma la sua integrità finisce per disarmarlo, in quella che diventa una storia di guarigione attraverso l'amore, ambientata in un mondo molto duro. Juanjo Puigcorbé interpreta lo zio Don Ramón, mentre Carlos Serrano - già noto al pubblico italiano per il ruolo di Fernando Mesía ne Il Segreto - è qui nei panni di José Aguilar, il primo fidanzato di María. Completano il cast Clara Garrido nel ruolo di Claudia Barea, Llorenç González nei panni di Gabriel Expósito, Begoña Maestre come Justa Martínez, Inma Pérez-Quirós nella parte di Sagrario, Magdalena Tejado come Luisa, Belén Écija nel ruolo di Llanos Herrero, Marc Parejo in quello di Alonso Herrero, José Sospedra come Jorge Orduño, Mateo Medina nei panni di Guillermo e Inma Cuevas in quelli di Pepita Trocal.
Quando va in onda e quante puntate sono
Canale 5 trasmette due episodi ogni martedì sera. Il calendario delle puntate è il seguente: 26 maggio episodi 1 e 2; 2 giugno episodi 3 e 4; 9 giugno episodi 5 e 6; 16 giugno episodi 7 e 8; 23 giugno episodi 9 e 10. In Spagna si è da poco conclusa anche la seconda stagione della serie, composta da altri dieci episodi. Non è ancora noto se Canale 5 trasmetterà questi nuovi episodi nel corso della stagione estiva. La serie è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity per chi volesse seguirla o recuperarla on demand.