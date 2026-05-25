Innamorarsi e altre pessime idee, trama e cast del film con Lino Guanciale e Andrea DeloguCinema
Introduzione
Arriverà nelle sale il 28 maggio 2026 Innamorarsi e altre pessime idee, commedia diretta da Simone Aleandri e distribuita da 01 Distribution.
Il film, produzione Rodeo Drive con Rai Cinema, mette al centro una storia fatta di relazioni complicate, desideri di rivalsa e sentimenti destinati a cambiare direzione quando meno ce lo si aspetta.
Nel cast figurano Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli, Andrea Delogu, Claudio Colica e Davide Devenuto.
Tra vendette sentimentali e imprevisti del cuore, scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla commedia Innamorarsi e altre pessime idee.
Quello che devi sapere
La storia di Lino e il desiderio di rivalsa
Al centro della vicenda raccontata nel film Innamorarsi e altre pessime idee c'è Lino, un avvocato di successo interpretato da Lino Guanciale, la cui vita viene improvvisamente stravolta quando il matrimonio con Grazia entra in crisi. Nel tentativo di reagire a un momento personale particolarmente difficile, Lino finisce per elaborare un piano che lo porta a coinvolgere Sofia, una donna affascinante e alle prese con complicazioni legali legate al suo passato sentimentale.
L’incontro tra i due protagonisti dà così origine a una collaborazione insolita, destinata a trascinarli in una serie di situazioni imprevedibili. Tra equivoci, amicizie eccentriche e sentimenti destinati a complicarsi, la storia sviluppa il tema delle seconde possibilità e delle conseguenze inattese delle proprie scelte.
Il cast del film
Nel cast principale della commedia romantica Innamorarsi e altre pessime idee figurano Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli, Andrea Delogu, Claudio Colica e Davide Devenuto.
Nel film compaiono inoltre Grazia Schiavo nel ruolo di Grazia e Davide Devenuto in quello di Paolo, lo chef che contribuisce a cambiare gli equilibri della vicenda.
Regia, produzione e uscita nelle sale
Il film Innamorarsi e altre pessime idee è diretto da Simone Aleandri e appartiene al genere commedia. La produzione è firmata da Rodeo Drive con Rai Cinema, mentre la distribuzione italiana è affidata a 01 Distribution.
Dal punto di vista tecnico, la fotografia è curata da Gianni Chiarini e il montaggio porta la firma di Lorenzo Campera. Innamorarsi e altre pessime idee arriverà al cinema il 28 maggio 2026 come una delle nuove commedie italiane della stagione.