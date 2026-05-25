Il film Innamorarsi e altre pessime idee è diretto da Simone Aleandri e appartiene al genere commedia. La produzione è firmata da Rodeo Drive con Rai Cinema, mentre la distribuzione italiana è affidata a 01 Distribution.

Dal punto di vista tecnico, la fotografia è curata da Gianni Chiarini e il montaggio porta la firma di Lorenzo Campera. Innamorarsi e altre pessime idee arriverà al cinema il 28 maggio 2026 come una delle nuove commedie italiane della stagione.