Ci sono artisti che hanno dipinto il Novecento. E poi ci sono quelli che lo hanno letteralmente aperto. Lucio Fontana appartiene a questa seconda categoria. I suoi tagli sulla tela non sono soltanto immagini entrate nella storia dell’arte: sono ferite cosmiche, squarci nel visibile, gesti che hanno trasformato per sempre il rapporto tra materia, spazio e infinito.

Dal 25 al 27 maggio arriva nei cinema italiani Lucio Fontana, The Final Cut, documentario diretto da Andrea Bettinetti e prodotto da Good Day Films e Nexo Studios con la voce narrante di Miriam Leone. Il film fa parte della nuova stagione di “Nexo Studios La Grande Arte al Cinema” ed è realizzato con l’autorizzazione esclusiva della Fondazione Lucio Fontana