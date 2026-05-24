Fjord, trama e cast del film vincitore della Palma d'Oro

Al centro della storia ci sono Mihai e Lisbet Gheorghiu, una coppia composta da un padre romeno e una madre norvegese che decide di trasferirsi con i cinque figli nel piccolo villaggio natale di lei, tra i fiordi norvegesi. Apparentemente sono una famiglia tranquilla, profondamente religiosa, molto unita e legata a una visione tradizionale della vita.

I Gheorghiu educano i figli secondo principi conservatori: niente smartphone, niente YouTube, niente musica moderna. Le giornate sono scandite dalla preghiera e dallo studio della Bibbia. Ma ciò che per loro rappresenta una forma d’amore e protezione, per la società che li circonda inizia lentamente a diventare motivo di sospetto.

La situazione precipita quando la figlia adolescente Elia arriva a scuola con alcuni lividi sul corpo. Da quel momento si mette in moto la macchina dei servizi sociali norvegesi, che avvia un’indagine per sospetti maltrattamenti. I bambini vengono sottratti ai genitori e affidati a famiglie temporanee mentre la coppia finisce sotto processo. Da qui Fjord si trasforma in qualcosa di molto più complesso di un semplice legal drama. Mungiu costruisce uno scontro violentissimo tra due modelli culturali opposti: da una parte una famiglia religiosa convinta della legittimità del proprio metodo educativo, dall’altra uno Stato nordico laico e iper-regolamentato che considera inaccettabile qualsiasi forma di punizione fisica.

Il regista non cerca mai il bianco o nero. Non assolve completamente i Gheorghiu, ma nemmeno trasforma il sistema norvegese in un mostro. La vera forza del film sta proprio nell’ambiguità morale. Quanto può spingersi uno Stato nel proteggere i minori? Dove finisce la disciplina e dove inizia l’abuso? E soprattutto: una società progressista può diventare a sua volta intollerante?

Sono domande che attraversano tutto il film e che spiegano anche perché Fjord abbia spaccato la critica internazionale. Alcuni lo hanno definito “uno dei grandi film europei degli ultimi anni”, altri lo hanno accusato di essere freddo e troppo teorico.

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