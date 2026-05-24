Fjord, trama e cast del film vincitore della Palma d'Oro

Introduzione
Sebastian Stan e Renate Reinsve sono i protagonisti di Fjord, il film con cui Cristian Mungiu ha conquistato la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2026. Ambientato tra i ghiacci della Norvegia, il thriller morale racconta la storia di una famiglia religiosa accusata di maltrattamenti sui figli dopo il trasferimento in un villaggio progressista. Tra tensioni culturali, processi e scontri ideologici, il film è già uno dei titoli più discussi dell’anno. In Italia sarà distribuito da Bim Distribuzione
Quello che devi sapere
Tra i ghiacci della Norvegia esplode la nuova ossessione di Mungiu
Cristian Mungiu è tornato sulla Croisette e lo ha fatto nel modo più rumoroso possibile: vincendo la Palma d’Oro del Festival di Cannes 2026 con Fjord, un’opera gelida, inquieta e profondamente politica che molti critici hanno già definito tra i film più importanti dell’anno. A quasi vent’anni da 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, il regista rumeno firma un dramma familiare che diventa lentamente un thriller giudiziario, un’indagine morale sull’Europa contemporanea e sulle sue nuove forme di intolleranza.
Ambientato in un remoto villaggio norvegese, tra montagne innevate e valanghe che sembrano esplodere come presagi, Fjord racconta la storia di una famiglia conservatrice travolta da un sistema sociale che considera incompatibili i suoi valori con quelli della società moderna. Un film che parla di fede, educazione, identità culturale e paura del diverso senza mai offrire risposte semplici
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La trama di Fjord
Al centro della storia ci sono Mihai e Lisbet Gheorghiu, una coppia composta da un padre romeno e una madre norvegese che decide di trasferirsi con i cinque figli nel piccolo villaggio natale di lei, tra i fiordi norvegesi. Apparentemente sono una famiglia tranquilla, profondamente religiosa, molto unita e legata a una visione tradizionale della vita.
I Gheorghiu educano i figli secondo principi conservatori: niente smartphone, niente YouTube, niente musica moderna. Le giornate sono scandite dalla preghiera e dallo studio della Bibbia. Ma ciò che per loro rappresenta una forma d’amore e protezione, per la società che li circonda inizia lentamente a diventare motivo di sospetto.
La situazione precipita quando la figlia adolescente Elia arriva a scuola con alcuni lividi sul corpo. Da quel momento si mette in moto la macchina dei servizi sociali norvegesi, che avvia un’indagine per sospetti maltrattamenti. I bambini vengono sottratti ai genitori e affidati a famiglie temporanee mentre la coppia finisce sotto processo. Da qui Fjord si trasforma in qualcosa di molto più complesso di un semplice legal drama. Mungiu costruisce uno scontro violentissimo tra due modelli culturali opposti: da una parte una famiglia religiosa convinta della legittimità del proprio metodo educativo, dall’altra uno Stato nordico laico e iper-regolamentato che considera inaccettabile qualsiasi forma di punizione fisica.
Il regista non cerca mai il bianco o nero. Non assolve completamente i Gheorghiu, ma nemmeno trasforma il sistema norvegese in un mostro. La vera forza del film sta proprio nell’ambiguità morale. Quanto può spingersi uno Stato nel proteggere i minori? Dove finisce la disciplina e dove inizia l’abuso? E soprattutto: una società progressista può diventare a sua volta intollerante?
Sono domande che attraversano tutto il film e che spiegano anche perché Fjord abbia spaccato la critica internazionale. Alcuni lo hanno definito “uno dei grandi film europei degli ultimi anni”, altri lo hanno accusato di essere freddo e troppo teorico.
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Il cast di Fjord
A guidare il cast ci sono due interpreti tra i più amati del cinema contemporaneo.
Sebastian Stan interpreta Mihai, il padre della famiglia. Un uomo introverso, profondamente religioso, incapace di comprendere davvero il funzionamento del sistema norvegese anche a causa della barriera linguistica. Molta critica ha parlato di una delle migliori interpretazioni della carriera dell’attore, noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Bucky Barnes nell’universo Marvel.
Stan lavora tutto per sottrazione: rabbia compressa, silenzi, tensione interna. Mihai è un uomo che sente crollare il proprio mondo ma non riesce mai davvero a esplodere.
Accanto a lui c’è Renate Reinsve, già premiata a Cannes per La persona peggiore del mondo. Interpreta Lisbet, madre norvegese della famiglia e figura emotivamente più fragile del racconto. È lei a trovarsi schiacciata tra due identità incompatibili: le proprie radici scandinave e la vita conservatrice costruita insieme al marito.
La scena in cui le vengono portati via i figli è già considerata uno dei momenti più devastanti del Festival.
Nel cast anche Lisa Carlehed, Ellen Dorrit Petersen, Lisa Loven Kongsli, Henrikke Lund-Olsen e Vanessa Ceban.
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Perché Fjord ha vinto la Palma d’Oro
La vittoria della Palma d’Oro ha consacrato definitivamente Cristian Mungiu come uno dei grandi autori europei contemporanei. Fjord non è un film “facile”, né particolarmente conciliatorio. È lungo quasi due ore e mezza, densissimo di dialoghi e tensioni morali, ma riesce continuamente a trasformare il dibattito ideologico in esperienza emotiva.
Molti critici hanno sottolineato come il film riesca a parlare del presente europeo senza slogan. C’è il tema dell’immigrazione, della religione, della polarizzazione culturale, della sfiducia verso le istituzioni e persino del ruolo dei social media nella costruzione del giudizio pubblico.
Ma soprattutto c’è un’idea inquietante che attraversa tutto il racconto: anche le società considerate più evolute possono diventare oppressive quando smettono di tollerare chi vive secondo valori diversi.
Non è un caso che molte recensioni abbiano parlato di Fjord come di un film “scomodo”, capace di mettere in crisi tanto il conservatorismo religioso quanto il progressismo più dogmatico.
Un film glaciale che stimola la discussione
Visivamente Fjord è impressionante. I paesaggi norvegesi diventano quasi un personaggio del film: fiordi immobili, montagne enormi, valanghe che esplodono sullo sfondo come metafora di un conflitto destinato a travolgere tutto. La fotografia di Tudor Vladimir Panduru usa tonalità fredde e lattiginose che trasformano il villaggio in uno spazio apparentemente perfetto ma emotivamente ostile.
Ed è forse proprio qui che il cinema di Mungiu colpisce di più: nell’idea che la violenza contemporanea non sia più soltanto fisica o urlata, ma amministrativa, burocratica, istituzionale. Una violenza che agisce in nome del bene comune.
Con Fjord, Cannes 2026 ha premiato non solo un grande film, ma anche un’opera destinata a generare dibattito per mesi. E forse è proprio questo che dovrebbe fare il cinema quando è davvero vivo: disturbare, dividere, costringerci a guardarci allo specchio