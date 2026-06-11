Le bambine, il film di Valentina e Nicole Bertani da oggi in sala

Il film Le bambine costruisce il proprio universo attraverso un insieme corale di personaggi che gravitano attorno alle protagoniste. Linda è interpretata da Mia Ferricelli, mentre le sue nuove amiche Azzurra e Marta sono rispettivamente portate in scena da Agnese Scazza e Petra Scheggia.

Nel contesto familiare e sociale che circonda le bambine emergono figure adulte e secondarie, tra cui Clara Tramontano e Matteo Martari, oltre a una serie di interpreti che contribuiscono a delineare il tessuto corale della narrazione. Tra questi figurano anche personaggi come Carlino, la nonna, il padre, la madre dei gemelli e altri comprimari che popolano il quartiere e definiscono il contesto umano della storia.

L’insieme del cast si muove dentro una struttura narrativa che privilegia lo sguardo infantile, restituendo la complessità delle relazioni adulte attraverso una percezione filtrata e frammentata.

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