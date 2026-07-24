Amiamoci finché siamo vivi, trama e cast del film stasera in tv

Jean-Pierre Améris è un autore che ha costruito la propria filmografia attorno ai personaggi fragili e all'idea che si possa sempre ricominciare. Non stupisce quindi che l'origine del progetto sia strettamente personale. Il regista ha raccontato che l'intuizione gli è arrivata mentre compilava le pratiche per la pensione: la paura di non poter più girare film si è trasformata nel nucleo emotivo della storia. Da lì è nata anche la scelta visiva, con scenografie volutamente vivaci e sature, pensate per aggredire lo sguardo di un uomo che ha già visto tutto e ha smesso di voler guardare. Améris ha descritto il film come il racconto di due fughe che si incontrano: lui insegue una conclusione, lei cerca di seminare i propri guai.