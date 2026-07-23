Mostra del Cinema di Venezia 2026, tutti i film in concorso

Aprendo la conferenza stampa, il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco ha espresso soddisfazione per la permanenza di Alberto Barbera alla guida della Mostra. Ha quindi sottolineato il ruolo di Venezia come luogo di scoperta e consacrazione di nuovi autori, linguaggi e tendenze del cinema contemporaneo, ribadendo la funzione della Biennale quale spazio di libertà d’espressione, dialogo aperto e valorizzazione della diversità culturale.

Buttafuoco è intervenuto anche sulla decisione della Commissione europea di revocare un finanziamento di due milioni di euro destinato alle attività di Biennale Cinema. Secondo il presidente, l’istituzione ha risposto dettagliatamente a tre lettere della Commissione, senza tuttavia riuscire a evitare il provvedimento. Ha quindi annunciato che la Biennale contesterà la decisione davanti al giudice competente a Berlino, difendendo i propri principi di autonomia, libertà di ricerca e indipendenza da condizionamenti politici.

Il presidente ha comunque assicurato che le attività cinematografiche proseguiranno regolarmente grazie alla solidità economica e istituzionale della Biennale. Ha inoltre ribadito che i programmi dedicati ai giovani autori e alla formazione continueranno, considerandoli un investimento concreto sul futuro e sulla libertà creativa.