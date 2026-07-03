Il progetto cinematografico di Succederà questa notte rappresenta un nuovo incontro tra Nanni Moretti e lo scrittore israeliano Eshkol Nevo. Dopo aver portato sul grande schermo Tre piani, il regista sceglie ancora una volta di ispirarsi all'autore, adattando alcuni racconti contenuti nella raccolta Legami, pubblicata in Italia da Feltrinelli nel 2024.

Le riprese del film si sono svolte tra Italia e Spagna, interessando in particolare le città di Roma e Torino, oltre ad alcune location spagnole.

La produzione è firmata da Fandango e Sacher Film in collaborazione con Rai Cinema, Pan Cinema e BTeam Pictures, mentre la distribuzione italiana è affidata a 01 Distribution.