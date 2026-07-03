Succederà questa notte, cosa sapere del nuovo attesissimo film di Nanni MorettiCinema
Introduzione
Succederà questa notte è il nuovo attesissimo film di Nanni Moretti che racconta fragilità, relazioni e inquietudini del presente.
Il cineasta torna dietro la macchina da presa per firmare un nuovo dramma che affronta con sensibilità i temi delle emozioni, dei rapporti umani e delle difficoltà che caratterizzano la vita contemporanea.
Moretti propone un'opera che guarda da vicino alle fragilità dell'individuo, raccontando paure, aspettative e delusioni che attraversano uomini e donne nel loro quotidiano. Il risultato è un film che pone al centro i sentimenti e le dinamiche relazionali, offrendo uno sguardo intimo e attuale sulla complessità dell'esperienza umana.
Scopriamo di seguito cosa si sa, per adesso, del film Succederà questa notte.
Quello che devi sapere
La trama
La storia di Succederà questa notte si sviluppa attorno alle vicende di persone chiamate a confrontarsi con i propri timori, i legami affettivi e le incertezze che accompagnano la vita di ogni giorno.
Attraverso un racconto dal forte impatto emotivo, il film esplora le relazioni interpersonali e le difficoltà che emergono nel tentativo di comprendere sé stessi e gli altri. Senza ricorrere a facili soluzioni, la narrazione restituisce un ritratto sincero delle emozioni contemporanee, mettendo in luce disincanto, speranza e desiderio di trovare un equilibrio all'interno di rapporti spesso complessi.
Cast e personaggi
Nel cast del film Succederà questa notte figura lo stesso Nanni Moretti, affiancato da un gruppo di interpreti che comprende Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Antonio De Matteo, Angela Finocchiaro, Elena Lietti, Paolo Sassanelli e Pietro Ragusa.
Tra gli elementi di maggiore interesse spicca il ritorno di Jasmine Trinca in un film diretto da Moretti. L'attrice torna infatti a ricoprire il ruolo di protagonista femminile venticinque anni dopo il suo debutto con il regista in La stanza del figlio, segnando una nuova collaborazione tra i due artisti.
Produzione
Il progetto cinematografico di Succederà questa notte rappresenta un nuovo incontro tra Nanni Moretti e lo scrittore israeliano Eshkol Nevo. Dopo aver portato sul grande schermo Tre piani, il regista sceglie ancora una volta di ispirarsi all'autore, adattando alcuni racconti contenuti nella raccolta Legami, pubblicata in Italia da Feltrinelli nel 2024.
Le riprese del film si sono svolte tra Italia e Spagna, interessando in particolare le città di Roma e Torino, oltre ad alcune location spagnole.
La produzione è firmata da Fandango e Sacher Film in collaborazione con Rai Cinema, Pan Cinema e BTeam Pictures, mentre la distribuzione italiana è affidata a 01 Distribution.
Aspetti tecnici
Succederà questa notte è un film drammatico italiano previsto per il 2026. La regia è curata da Nanni Moretti, che firma anche la sceneggiatura insieme a Federica Pontremoli e Valia Santella.
La fotografia è invece affidata a Francesco Di Giacomo, chiamato a valorizzare visivamente una storia costruita attorno alle sfumature emotive dei protagonisti.