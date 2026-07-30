L'Odissea del 1997, una produzione di Fancis Ford Coppola affidata al regista russo Andrej Končalovskij è un prodotto in due puntate, lungo complessivamente poco meno di tre ore, che in Italia è arrivato in tv sulle reti Mediaset un anno dopo l'uscita e la messa in onda negli Stati Uniti su NBC. Anche di questo titolo è stata realizzata una versione per il cinema lunga circa 100 minuti.

Ulisse era lo statunitense Arman Assante, che era apparso in molti film specie d'azione e aveva lavorato già con Scott, Lumet e Stallone. Penelope era Greta Scacchi, che aveva già lavorato con Alan Pakula e Robert Altman.

Irene Papas, già in Odissea del 1968, torna nell'antichità col ruolo di Anticlea. Isabella Rossellini è Atena. Vanessa Williams è Calipso.

L'opera si caratterizza per una messa in scena ricca. Ai costumi ha collaborato anche Charles Knode, che aveva realizzato quelli di Blade Runner e di Braveheart.

Il titolo, perfettamente inserito nell'estetica di prodotti di genere dell'epoca, tendenti al fantasy, ebbe buoni riscontri e ricevette diverse candidature ai premi Emmy, inclusa quella per la Migliore regia e la Migliore miniserie.

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