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Lo speciale sull'Odissea di Christopher Nolan
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Odissea, due serie tv da vedere se non riesci a smettere di pensare al film di Nolan

Serie TV

Vittoria Romagnuolo

Webphoto e BetaFilm via Webphoto

Introduzione

L'uscita al cinema di Odissea di Christopher Nolan (LO SPECIALE) ha riacceso il dibattito sul poema omerico a tutti i livelli, specie quello cinematografico.
Tra i moltissimi adattamenti di uno dei soggetti più antichi e affascinanti del mondo si segnalano anche due prodotti seriali trasmessi sul piccolo schermo molti anni fa. 
Il primo è del 1968, Odissea di Franco Rossi. Il secondo è del 1997 ed è L'Odissea di Andrej Končalovskij.
Analizziamo entrambe le serie tv nella scheda che segue, che riporta i dettagli di ciascuna opera.

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Quello che devi sapere

Odissea (1968)

Odissea, miniserie televisiva del 1968 firmata dal trio di registi italiani Franco RossiPiero Schivazappa e Mario Bava, è un prodotto in otto episodi, lungo ciascuno circa 45 minuti, trasmesso nello stesso anno dalla Rai in bianco e nero - anche se la serie fu realizzata a colori e la versione originale fu poi montata per l'uscita con un minutaggio ridotto sul grande schermo. 
La serie rappresentò un grande sforzo produttivo europeo. Fu girata in Italia, negli studi Dino De Laurentis, con la collaborazione di paesi come Germania, Francia e Jugoslavia, da cui provengono le location per le riprese in esterna.
Ulisse era l'attore  kosovaro-albanese Bekim Fehmiu, che in Italia ha lavorato anche con Mario Bolognini e Brass. Penelope era Irene Papas, attrice greca dalla lunga carriera internazionale che all'epoca aveva già lavorato con Robert Wise e Mario Monicelli.
La voce del prologo è quella del poeta Giuseppe Ungaretti. Nella produzione si contano nomi di peso, parte della storia delle produzioni nazionali, vedi Carlo Rustichelli per la realizzazione delle musiche e Carlo Rambaldi per gli effetti speciali.
l'accoglienza del pubblico fu molto positiva. Ad oggi resta un esempio di kolossal a puntate tra i migliori realizzati per il piccolo schermo.
 

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odissea-serie-tv-webphoto - 1 - ©Webphoto
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L'Odissea (1997)

L'Odissea del 1997, una produzione di Fancis Ford Coppola affidata al regista russo Andrej Končalovskij è un prodotto in due puntate, lungo complessivamente poco meno di tre ore, che in Italia è arrivato in tv sulle reti Mediaset un anno dopo l'uscita e la messa in onda negli Stati Uniti su NBC. Anche di questo titolo è stata realizzata una versione per il cinema lunga circa 100 minuti.
Ulisse era lo statunitense Arman Assante, che era apparso in molti film specie d'azione e aveva lavorato già con Scott, Lumet e Stallone. Penelope era Greta Scacchi, che aveva già lavorato con Alan Pakula e Robert Altman.
Irene Papas, già in Odissea del 1968, torna nell'antichità col ruolo di Anticlea. Isabella Rossellini è Atena. Vanessa Williams è Calipso. 
L'opera si caratterizza per una messa in scena ricca. Ai costumi ha collaborato anche Charles Knode, che aveva realizzato quelli di Blade Runner e di Braveheart. 
Il titolo, perfettamente inserito nell'estetica di prodotti di genere dell'epoca, tendenti al fantasy, ebbe buoni riscontri e ricevette diverse candidature ai premi Emmy, inclusa quella per la Migliore regia e la Migliore miniserie. 

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