Il mio amico Tempesta, trama e cast del film stasera in tv

Il mio amico Tempesta, tutto sul film stasera in tv che narra l'amicizia con un cavalloCinema
Introduzione
Una passione nata tra i cavalli, un incidente destinato a cambiare radicalmente una giovane vita e il legame con una puledra che diventa un punto di riferimento anche nei momenti più difficili. Sono gli elementi al centro di Il mio amico Tempesta, film franco-canadese diretto da Christian Duguay in onda stasera (martedì 18 agosto 2026, a partire dalle 21.30, su Canale 5).
Ed è incredibile che proprio qualche ora fa sia stata annunciata la morte di Varenne, il celebre trottatore italiano nato a Copparo nel 1995 e considerato da molti il più forte di tutti i tempi, protagonista di una carriera straordinaria culminata nella conquista per due volte del Grand Slam, nel 2001 e nel 2002, con le vittorie nel Prix d’Amerique, nel Gran Premio Lotteria e nell’Elitloppet.
Ma tornando a Il mio amico Tempesta, si tratta di un film pensato soprattutto per il pubblico più giovane e capace di affrontare temi legati alla crescita, alla determinazione e alla capacità di reagire a una svolta drammatica.
La protagonista è Zoé, una ragazza cresciuta in un ambiente nel quale i cavalli fanno parte della quotidianità. Per lei l'equitazione non è soltanto un'attività, ma rappresenta un vero progetto di vita. Il suo percorso viene però sconvolto da un incidente che mette in discussione il futuro immaginato fin dall'infanzia. Al centro della storia rimane il rapporto con Tempesta, una puledra con cui Zoé ha sviluppato un legame profondo e che continua ad avere un ruolo fondamentale nella sua vita anche dopo l'accaduto.
Scopriamo di seguito tutto quello che c'è da sapere sul film Il mio amico Tempesta, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama di Il mio amico Tempesta
Il film Il mio amico Tempesta racconta la storia di Zoé, una ragazza cresciuta nel maneggio dei genitori in Normandia e da sempre appassionata di cavalli. Il suo sogno è diventare una fantina e, tra gli animali con cui trascorre le giornate, sviluppa un legame speciale con Tempesta, una giovane puledra.
La sua vita cambia però improvvisamente a causa di un grave incidente. Zoé si ritrova costretta ad affrontare una nuova realtà e a mettere in discussione il futuro che aveva immaginato per sé. Inizia così un difficile percorso di riabilitazione, durante il quale può contare sull'affetto della famiglia e sul rapporto con Tempesta.
A complicare ulteriormente la situazione arrivano anche le difficoltà che coinvolgono il maneggio di famiglia. Zoé e i suoi cari devono quindi confrontarsi con una serie di ostacoli e scelte importanti, mentre la ragazza cerca di capire se e come potrà tornare a inseguire il proprio sogno.
Un film tra equitazione e rinascita
Il mio amico Tempesta si inserisce nel filone dei film familiari ambientati nel mondo dell'equitazione. Le scene legate alle corse e alla dimensione agonistica si intrecciano con una vicenda incentrata sulla crescita personale della protagonista.
Tempesta non rappresenta soltanto il cavallo con cui Zoé sogna di gareggiare. La puledra diventa anche il collegamento con la vita che la ragazza conduceva prima dell'incidente e con un progetto che sembrava ormai definitivamente compromesso.
La determinazione di Zoé assume così un valore centrale nel suo percorso. L'ostacolo non scompare e non viene cancellato, ma la ragazza cerca di affrontarlo senza rinunciare completamente alla propria meta. Il rapporto con il cavallo accompagna questa trasformazione e diventa parte integrante del suo percorso.
Dal romanzo di Christophe Donner al film
Il film Il mio amico Tempesta è tratto da un romanzo di Christophe Donner pubblicato nel 2012. Per realizzare l'adattamento sono state utilizzate diverse location legate al mondo della storia.
Le riprese si sono svolte tra il maneggio di Senlis e varie località della Normandia. Il set ha coinvolto anche alcune spiagge e zone costiere della regione, contribuendo a costruire gli ambienti nei quali si sviluppa la vicenda di Zoé.
Il cast di Il mio amico Tempesta
A interpretare Zoé nel film Il mio amico Tempesta è Carmen Kassovitz, chiamata a dare volto a una ragazza costretta a confrontarsi con una trasformazione radicale della propria esistenza dopo l'incidente.
Pio Marmaï interpreta il padre di Zoé, un uomo affettuoso ma anche determinato e preoccupato per il futuro della figlia. Nel cast figura inoltre Mélanie Laurent, mentre Carole Bouquet interpreta la moglie.
Dove vedere Il mio amico Tempesta in tv e in streaming
Il mio amico Tempesta va in onda questa sera, martedì 18 agosto 2026, a partire dalle 21.30, su Canale 5. Il film propone una storia ambientata nel mondo dei cavalli, tra legami familiari, difficoltà personali e il desiderio di inseguire i propri sogni nonostante gli ostacoli.
Il film è inoltre disponibile in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, per chi preferisce seguire la pellicola online oppure recuperarla successivamente.