Il mio amico Tempesta, trama e cast del film stasera in tv

Introduzione

Una passione nata tra i cavalli, un incidente destinato a cambiare radicalmente una giovane vita e il legame con una puledra che diventa un punto di riferimento anche nei momenti più difficili. Sono gli elementi al centro di Il mio amico Tempesta, film franco-canadese diretto da Christian Duguay in onda stasera (martedì 18 agosto 2026, a partire dalle 21.30, su Canale 5).

Ed è incredibile che proprio qualche ora fa sia stata annunciata la morte di Varenne, il celebre trottatore italiano nato a Copparo nel 1995 e considerato da molti il più forte di tutti i tempi, protagonista di una carriera straordinaria culminata nella conquista per due volte del Grand Slam, nel 2001 e nel 2002, con le vittorie nel Prix d’Amerique, nel Gran Premio Lotteria e nell’Elitloppet.

Ma tornando a Il mio amico Tempesta, si tratta di un film pensato soprattutto per il pubblico più giovane e capace di affrontare temi legati alla crescita, alla determinazione e alla capacità di reagire a una svolta drammatica.

La protagonista è Zoé, una ragazza cresciuta in un ambiente nel quale i cavalli fanno parte della quotidianità. Per lei l'equitazione non è soltanto un'attività, ma rappresenta un vero progetto di vita. Il suo percorso viene però sconvolto da un incidente che mette in discussione il futuro immaginato fin dall'infanzia. Al centro della storia rimane il rapporto con Tempesta, una puledra con cui Zoé ha sviluppato un legame profondo e che continua ad avere un ruolo fondamentale nella sua vita anche dopo l'accaduto.

Scopriamo di seguito tutto quello che c'è da sapere sul film Il mio amico Tempesta, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.