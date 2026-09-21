L'appuntamento è per la sera del 21 settembre, con inizio alle 20.00, nella cornice dell'Arena di Verona. I biglietti sono esauriti, ma chi non sarà in Arena potrà seguire lo show in un secondo momento: la serata andrà infatti in onda il 25 novembre in prima serata su Rai 1, in prossimità della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'evento è organizzato e prodotto da Friends & Partners e Oyà, con il sostegno di SIAE e AssoConcerti. UniCredit figura come main partner, mentre Enel e TicketOne affiancano l'iniziativa come partner.