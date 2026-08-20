Dalla prima chitarra regalatagli dal padre all'emozione di condividere il palco con suo figlio Lenny: aneddoti, curiosità e un ritratto senza filtri di un'icona della musica italiana che ha saputo raccontarsi e raccontare il nostro tempo in musica e parole

"Il tempo passa ma io quella roba lì, stare sul palco, ho bisogno di godermela, questa è la realtà".

Luciano Ligabue si racconta tra ricordi, successi, emozioni e musica in occasione de La prima notte, il concerto evento che lo scorso 6 maggio ha inaugurato l’Arena Milano Santa Giulia, il nuovo punto di riferimento per il live entertainment in Italia. Il suo legame unico con il palco, da quello dei primi concerti davanti a pochi amici in un locale di provincia a quello dei Campovolo dove ogni volta ha raccolto più di 100.000 fan da tutto il paese, passando per i tour mondiali, il tour europeo e gli ultimi eventi negli stadi appena conclusi. Dalla prima chitarra regalatagli dal padre all'emozione di condividere il palco con suo figlio Lenny: aneddoti, curiosità e un ritratto senza filtri di un'icona della musica italiana che ha saputo, come solo i grandi sanno fare, raccontarsi e raccontare il nostro tempo in musica e parole.

Ad accompagnare i titoli di coda del documentario “QUALCOSA PER TE” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Luciano Ligabue, scritto dall’artista e prodotto da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci, che sarà in radio e in digitale da domani, venerdì 21 agosto.

Una produzione SKY realizzata da SKY CONTENT FACTORY per la regia di Paolo Bonfadini con intervista realizzata da Vera Spadini. Il documentario è cura di Vera Spadini, Giacomo La Gioia, Fabio Mastrapasqua. Si ringrazia Zoo Aperto, Warner Music, Friends & Partners.