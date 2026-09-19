Tutto sul film Giovannino Guareschi. Non muoio neanche se mi ammazzano

Giornalista, umorista, disegnatore e narratore, Guareschi è stato una delle voci più originali e scomode del Novecento italiano. Le sue opere lo collocano tra gli autori più venduti al mondo, con oltre 20 milioni di copie diffuse in 142 lingue. Dopo l'8 settembre 1943 venne deportato nei campi di prigionia in Germania per aver detto no all'adesione al fascismo repubblicano, un rifiuto che raccontò poi nelle pagine del suo diario di quegli anni. Tornato in Italia, diede vita alla rivista satirica Candido e ai racconti ambientati nella pianura padana, dove il parroco Don Camillo e il sindaco comunista Peppone incarnano lo scontro, ma anche la convivenza, tra due Italie. Le sue vicende furono trasposte al cinema nella fortunata serie di film con Fernandel nel ruolo del prete. Proprio la sua penna irriverente lo condusse a un processo per diffamazione e alla detenzione, che affrontò senza chiedere sconti. Provato nella salute, si spense a Cervia nel 1968, a sessant'anni, per un attacco cardiaco.