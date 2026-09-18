Introduzione
Arriva stasera in prima visione su Rai 4, venerdì 18 settembre, l'action-thriller del 2023 diretto e interpretato da Tony Schiena. Al centro della storia c'è un giustiziere solitario che semina il caos nella malavita di Las Vegas, custodendo un segreto: per conto di chi agisce davvero? Nel cast anche Cuba Gooding Jr. e Bruce Dern
Quello che devi sapere
The Weapon - Il mandante, la trama del film
Protagonista di The Weapon - Il mandante è Dallas Ultio, ex membro delle forze speciali trasformato in un'implacabile arma umana. Mosso da una rabbia oscura e apparentemente inarrestabile, l'uomo dichiara guerra al crimine organizzato: da solo, prende di mira bande di motociclisti, spacciatori e laboratori clandestini per la produzione di droga, lasciando dietro di sé una scia di violenza e distruzione. Le sue azioni finiscono però per scatenare l'ira del boss che controlla la malavita di Las Vegas, il quale reagisce rapendo la donna amata da Dallas nel tentativo di fermarlo. Da qui prende forma il vero enigma del film, racchiuso nel sottotitolo italiano: per conto di chi lavora davvero il protagonista? Nemmeno la tortura riuscirà a farlo parlare, e Dallas non si fermerà finché non avrà ottenuto la sua personale idea di giustizia.
Un giustiziere solitario nella Las Vegas del crimine
Sul piano del genere, The Weapon – Il mandante si muove nel solco dell'action-thriller più diretto, quello incentrato sull'antieroe silenzioso e letale, capace di affrontare da solo interi eserciti di criminali. L'ambientazione nella Las Vegas della malavita fa da cornice ideale a un racconto fatto di combattimenti, inseguimenti e vendette, in cui la tensione cresce di pari passo con il mistero sull'identità del misterioso "mandante".
Il cast
Nei panni del protagonista Dallas Ultio troviamo Tony Schiena, che nel film ricopre un triplice ruolo: attore principale, regista e sceneggiatore. Al suo fianco, AnnaLynne McCord interpreta Iris, mentre Sean Patrick Flanery veste i panni dello U.S. Marshal Antano. Completano il quadro dei personaggi principali Jack Kesy nel ruolo di Vinny e Litzy in quello di Trish.
Dai veterani di Hollywood ai campioni di MMA
Uno degli aspetti più interessanti del film è la presenza, nei ruoli di contorno, di diversi nomi noti. Spiccano su tutti il premio Oscar Cuba Gooding Jr., qui nei panni di Blue, e il veterano Bruce Dern, che interpreta Doris. Nel cast figurano inoltre Richard Grieco, Chuck Zito e Randall Batinkoff, volti familiari agli appassionati di cinema e televisione. A rendere ancora più variegato l'insieme degli interpreti c'è anche Donald "Cowboy" Cerrone, celebre lottatore di arti marziali miste (MMA), passato dalle gabbie dell'ottagono al set nel ruolo del maresciallo Riley. Un mix che unisce esperienza attoriale e fisicità sportiva, perfettamente in linea con lo spirito del film.