Protagonista di The Weapon - Il mandante è Dallas Ultio, ex membro delle forze speciali trasformato in un'implacabile arma umana. Mosso da una rabbia oscura e apparentemente inarrestabile, l'uomo dichiara guerra al crimine organizzato: da solo, prende di mira bande di motociclisti, spacciatori e laboratori clandestini per la produzione di droga, lasciando dietro di sé una scia di violenza e distruzione. Le sue azioni finiscono però per scatenare l'ira del boss che controlla la malavita di Las Vegas, il quale reagisce rapendo la donna amata da Dallas nel tentativo di fermarlo. Da qui prende forma il vero enigma del film, racchiuso nel sottotitolo italiano: per conto di chi lavora davvero il protagonista? Nemmeno la tortura riuscirà a farlo parlare, e Dallas non si fermerà finché non avrà ottenuto la sua personale idea di giustizia.