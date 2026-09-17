Normal, trama e cast del film con Bob Odenkirk che esce oggi al cinema

Il film Normal è ambientato in una piccola comunità del Midwest americano. Il luogo, descritto come pittoresco e tranquillo, rappresenta inizialmente per Ulysses la possibilità di ricominciare e di prendere le distanze dai problemi del passato. L’apparente normalità della cittadina viene però progressivamente messa in discussione dagli eventi che coinvolgono lo sceriffo.

La pellicola prende avvio da una rocambolesca rapina in banca finita male. L’episodio interrompe la quiete della comunità e porta alla luce un elemento inatteso, trascinando Ulysses in una spirale di tensione e violenza. Da quel momento, lo sceriffo è costretto a interrogarsi su ciò che si nasconde dietro la facciata della cittadina.

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