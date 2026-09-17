Normal, trama e cast del film con Bob Odenkirk che esce oggi al cinema

Introduzione
Normal è un film d’azione diretto da Ben Wheatley e interpretato da Bob Odenkirk, ambientato in una cittadina del Midwest americano. Al centro della storia c’è Ulysses Richardson, uno sceriffo che accetta un incarico temporaneo nella comunità, sperando di trovare una tregua dai problemi personali e professionali. La quiete del luogo viene però messa alla prova da una rapina in banca, destinata a far emergere una realtà molto diversa da quella che appare in superficie.
Nel cast figurano anche Henry Winkler, Lena Headey, Ryan Allen e Billy MacLellan. Il film dura 91 minuti e arriva al cinema a partire da oggi, giovedì 17 settembre 2026, distribuito da Vertice360.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Normal, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Normal racconta lo sceriffo Ulysses Richardson, interpretato da Bob Odenkirk, che accetta un incarico temporaneo nella tranquilla cittadina del Midwest americano.
L’uomo spera di lasciarsi alle spalle i problemi personali e professionali, le ferite riportate in servizio e un passato ancora difficile da affrontare. Ma quando una rapina in banca sconvolge la comunità, Ulysses si ritrova coinvolto in una situazione sempre più pericolosa. Dietro l’apparente serenità di Normal si nasconde infatti qualcosa che lo sceriffo dovrà cercare di comprendere prima che sia troppo tardi.
Il cast
Normal ha come protagonista Bob Odenkirk nel ruolo dello sceriffo Ulysses Richardson.
Nel cast ci sono anche Henry Winkler, che interpreta il sindaco Kibner, Lena Headey nei panni di Moira, Ryan Allen nel ruolo del deputato Blaine Anderson e Billy MacLellan in quello del deputato Mike Nelson. Completano il cast Reena Jolly, Brendan Fletcher, Peter Shinkoda, Jess McLeod, Dan De Jaeger, John C. MacDonald, Derek Barnes, Bradley Sawatzky e Lauren Cochrane.
Bob Odenkirk
Normal vede Bob Odenkirk interpretare Ulysses Richardson, uno sceriffo che cerca di prendere le distanze dalle proprie difficoltà ma si ritrova coinvolto in una vicenda sempre più tesa.
Il personaggio porta con sé le conseguenze del lavoro svolto in passato e le ferite riportate in servizio, elementi che rendono il suo nuovo incarico tutt’altro che una semplice pausa dalla vita precedente.
La cittadina del Midwest
Il film Normal è ambientato in una piccola comunità del Midwest americano. Il luogo, descritto come pittoresco e tranquillo, rappresenta inizialmente per Ulysses la possibilità di ricominciare e di prendere le distanze dai problemi del passato. L’apparente normalità della cittadina viene però progressivamente messa in discussione dagli eventi che coinvolgono lo sceriffo.
La pellicola prende avvio da una rocambolesca rapina in banca finita male. L’episodio interrompe la quiete della comunità e porta alla luce un elemento inatteso, trascinando Ulysses in una spirale di tensione e violenza. Da quel momento, lo sceriffo è costretto a interrogarsi su ciò che si nasconde dietro la facciata della cittadina.
Il regista
Normal è diretto da Ben Wheatley. Il regista costruisce un film d’azione che parte da un’ambientazione apparentemente ordinaria per sviluppare una storia di tensione e mistero. La vicenda ruota intorno al contrasto tra la normalità del luogo e gli eventi che ne sconvolgono l’equilibrio.
Questo action movie è prodotto tra Canada e Stati Uniti. La pellicola dura 91 minuti ed è distribuita in Italia da Vertice360.
Normal arriva nelle sale italiane giovedì 17 settembre 2026.