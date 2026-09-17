Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron in Toscana, cosa sappiamo

Introduzione
È iniziato il conto alla rovescia per una delle unioni più attese dell'anno. Il frontman dei Måneskin Damiano David e l'attrice e cantante statunitense Dove Cameron sono pronti a dirsi sì in Toscana, tra i vigneti del Brunello. Cerimonia riservatissima, ospiti internazionali e una possibile reunion della band: ecco tutto quello che è emerso finora sulle nozze
Quello che devi sapere
La data e la cornice in Val d'Orcia
Secondo quanto rivelato in esclusiva da Vanity Fair e ripreso dalle principali agenzie, Damiano David e Dove Cameron hanno scelto venerdì 25 settembre per il grande giorno. La location è nel cuore della campagna senese: il territorio di Montalcino, in Val d'Orcia, tra le colline dei vigneti che danno vita al celebre Brunello. Le pubblicazioni sono state affisse nelle settimane scorse al Comune di Roma, città natale del cantante, dopo mesi di indiscrezioni e falsi avvistamenti che avevano ipotizzato mete diverse, dalla Sicilia alla Puglia.
Un resort extralusso, tempio delle nozze vip
A fare da sfondo alle nozze sarà Castiglion del Bosco, tenuta a cinque stelle del gruppo Rosewood, immersa tra le vigne. Non è un debutto per la struttura, da anni meta prediletta del jet set internazionale: qui si sono celebrati matrimoni stellari come quello tra la modella Kate Upton e il campione di baseball Justin Verlander nel 2017 e quello tra la tennista Caroline Wozniacki e il cestista David Lee nel 2019. Nella stessa tenuta Paul McCartney ha festeggiato i settant'anni e Barack Obama ha giocato a golf. Un indirizzo che compare stabilmente tra i migliori hotel al mondo.
Gli invitati e l'attesa reunion dei Måneskin
La lista degli ospiti mescola la numerosa famiglia romana dello sposo - che, per sua stessa ammissione, conta circa un centinaio di cugini - con amici e volti noti dello spettacolo internazionale. L'attesa più grande riguarda però i compagni di band di Damiano: Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono attesi tra gli invitati, in quella che si preannuncia come una reunion privata dei Måneskin, fermi dalle scene dal 2024. Un ritrovarsi lontano dai palchi, questa volta per un'occasione intima.
L'abito e il riserbo più assoluto
Sul fronte look, l'indiscrezione più solida riguarda l'abito della sposa, che sarebbe firmato Valentino. Per il resto, i dettagli restano avvolti nel massimo riserbo: la coppia ha blindato ogni informazione per tenere la cerimonia il più possibile al riparo dai paparazzi. Poche conferme ufficiali, molte voci e la volontà dichiarata di vivere il momento lontano dai riflettori, coerente con il modo in cui i due hanno gestito fin dall'inizio la loro storia.
Dalla proposta "anti-favola" all'altare
Damiano e Dove fanno coppia fissa dal 2023, con il debutto ufficiale sul red carpet all'inizio del 2024. Già in un'intervista a Entertainment Tonight l'attrice aveva anticipato la scelta del Paese: "Lui è di Roma, quindi stiamo progettando di sposarci in Italia". Il fidanzamento è stato poi annunciato sui social il 3 gennaio 2026, con un anello che il cantante ha contribuito a disegnare. A raccontare la proposta è stata la stessa Dove, ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon: nessuna scenografia hollywoodiana, ma un momento domestico arrivato mentre la coppia faceva le valigie. "Stavamo facendo le valigie e io sono la versione peggiore di me stessa quando lo faccio: maglietta oversize, niente trucco, i capelli ancora bagnati dalla doccia", ha ricordato l'attrice. Poi le parole di lui: "So che alcune ragazze vogliono i petali di rosa. So che forse ti aspettavi qualcosa di grande, ma la nostra vita è già così grande e piena di momenti pubblici che lì non c'è più romanticismo per noi. Voglio i piatti da lavare, il bucato, cucinare insieme. Voglio te nella tua maglietta enorme. Questa è la vita che scelgo, e spero che tu scelga la stessa". Una dichiarazione quotidiana e senza sfarzo, che riassume lo spirito con cui i due arrivano al giorno più importante.