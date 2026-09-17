Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron in Toscana, cosa sappiamo

Damiano e Dove fanno coppia fissa dal 2023, con il debutto ufficiale sul red carpet all'inizio del 2024. Già in un'intervista a Entertainment Tonight l'attrice aveva anticipato la scelta del Paese: "Lui è di Roma, quindi stiamo progettando di sposarci in Italia". Il fidanzamento è stato poi annunciato sui social il 3 gennaio 2026, con un anello che il cantante ha contribuito a disegnare. A raccontare la proposta è stata la stessa Dove, ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon: nessuna scenografia hollywoodiana, ma un momento domestico arrivato mentre la coppia faceva le valigie. "Stavamo facendo le valigie e io sono la versione peggiore di me stessa quando lo faccio: maglietta oversize, niente trucco, i capelli ancora bagnati dalla doccia", ha ricordato l'attrice. Poi le parole di lui: "So che alcune ragazze vogliono i petali di rosa. So che forse ti aspettavi qualcosa di grande, ma la nostra vita è già così grande e piena di momenti pubblici che lì non c'è più romanticismo per noi. Voglio i piatti da lavare, il bucato, cucinare insieme. Voglio te nella tua maglietta enorme. Questa è la vita che scelgo, e spero che tu scelga la stessa". Una dichiarazione quotidiana e senza sfarzo, che riassume lo spirito con cui i due arrivano al giorno più importante.