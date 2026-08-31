Festival di Sanremo 2027, confermata la reunion dei Måneskin

Nel 2021 Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno trionfato con la canzone Zitti e buoni sul palco del Teatro Ariston conquistando anche il gradino più alto del podio della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest

Intervistato in esclusiva da TV Sorrisi e Canzoni, Stefano De Martino ha annunciato il ritorno dei Måneskin . Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si ritroveranno sul palco dell’edizione 2027 del Festival di Sanremo, in programma dal 16 al 20 febbraio. Massimo riserbo sui dettagli della reunion del gruppo.

festival di sanremo 2027, ospiti i Måneskin

Stefano De Martino ha rivelato che i Måneskin (FOTO) saranno tra gli ospiti della 77esima edizione della kermesse canora. Nel corso dell’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore e Direttore Artistico ha annunciato la reunion di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul profilo Instagram. Stefano De Martino ha annunciato la presenza di altre star internazionali, ma massimo riserbo sui nomi.

Dopo la partecipazione a X Factor 11, i Måneskin hanno dato il via a una carriera di grande successo. Nel 2021 il gruppo ha trionfato con il brano Zitti e buoni sul palco del Teatro Ariston conquistando anche il gradino più alto del podio della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest; il videoclip ufficiale della canzone conta più di 230.000.000 di visualizzazioni su YouTube.