Festival di Sanremo 2027, confermata la reunion dei Måneskin

Nel 2021 Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno trionfato con la canzone Zitti e buoni sul palco del Teatro Ariston conquistando anche il gradino più alto del podio della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest
Intervistato in esclusiva da TV Sorrisi e Canzoni, Stefano De Martino ha annunciato il ritorno dei Måneskin. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si ritroveranno sul palco dell’edizione 2027 del Festival di Sanremo, in programma dal 16 al 20 febbraio. Massimo riserbo sui dettagli della reunion del gruppo.
festival di sanremo 2027, ospiti i Måneskin
Stefano De Martino ha rivelato che i Måneskin (FOTO) saranno tra gli ospiti della 77esima edizione della kermesse canora. Nel corso dell’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore e Direttore Artistico ha annunciato la reunion di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul profilo Instagram. Stefano De Martino ha annunciato la presenza di altre star internazionali, ma massimo riserbo sui nomi.
Dopo la partecipazione a X Factor 11, i Måneskin hanno dato il via a una carriera di grande successo. Nel 2021 il gruppo ha trionfato con il brano Zitti e buoni sul palco del Teatro Ariston conquistando anche il gradino più alto del podio della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest; il videoclip ufficiale della canzone conta più di 230.000.000 di visualizzazioni su YouTube.
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Nel gennaio del 2023 la formazione ha pubblicato l’album Rush! dominando le classifiche a livello internazionale. Tra i singoli più amati ricordiamo Mammamia e Supermodel. Inoltre, nel corso degli anni i Måneskin hanno collezionato numerosi riconoscimenti, citiamo le due vittorie agli MTV Video Music Awards: Best Alternative per I Wanna Be Your Slave nel 2022 e Best Rock Video per The Loneliest nel 2023. Inoltre, spazio anche alla nomination nella categoria Best New Artist alla 65esima edizione dei Grammy Awards.
Dopo il successo internazionale, le quattro rockstar hanno deciso di dedicarsi a progetti solisti. Ad esempio, nel maggio del 2025 Damiano David ha lanciato il l'album Funny Little Fears, certificato disco d’oro in Italia. All’interno anche i singoli Born with a Broken Heart e Next Summer. Tra i suoi brani più amati troviamo anche Talk to Me in collaborazione con Tyla e Nile Rodgers.
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Aspettando l'edizione 2026, che si svolgerà dal 12 al 16 maggio, ecco una miscellanea di artisti e band tra i più famosi della storia della musica internazionale che hanno calcato il palco dell'illustre kermesse. Sia vincitori storici sia artisti che, pur non avendo sempre trionfato, hanno costruito carriere globali di enorme impatto proprio grazie a questo trampolino di lancio. L'Eurovision è sempre un passaggio significativo nella carriera dei musicisti. A cura di Camilla Sernagiotto