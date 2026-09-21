Le sfilate delle nuove collezioni Donna per la prossima Primavera/Estate sono l'occasione per gli appassionati di moda e stile per respirare l'aria delle passerelle in tutta la città partecipando a incontri e presentazioni (e magari fare vip watching) Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dal 22 al 28 settembre la grande moda internazionale fa tappa a Milano per la Fashion Week e la presentazione al pubblico delle collezioni Donna Primavera/Estate 2027.

Nel calendario degli eventi, oltre 200 promossi dalla Camera Nazionale della Moda, spiccano, naturalmente spiccano le 61 sfilate dei brand più prestigiosi, il cui accesso è su invito - ma che, da qualche anno a questa parte, sono sempre disponibili per tutti in diretta streaming - e diversi altri appuntamenti, molti dei quali a ingresso libero, alcuni previa registrazione.

Ecco una guida a quelli più interessanti.

La sfilata di Antonio Marras, il Cinemoda Lo ha già fatto Diesel più volte nelle ultime stagioni, quest'anno tocca ad Antonio Marras offrire il grande spettacolo della moda gratis per tutti gli appassionati della Fashion Week.

Mercoledì 23 settembre la sfilata della Primavera/Estate 2027 sarà uno spettacolo per la città di Milano. L'appuntamento è per le 12:30 al Giardino Vincenzo Muccioli, cornice del fashion show che incontra la città di Milano e i milanesi, che saranno accolti in ordine di arrivo.

"Tutti sono invitati", si legge sul sito ufficiale del marchio che estende, ovviamente, l'invito a tutti gli appassionati da remoto attraverso la diretta streaming, disponibile sui canali social e sul sul sito ufficiale del brand.

Occorre, invece, una registrazione per assistere alle proiezioni di Cinemoda, la rassegna cinematografica di Vogue Italia realizzata in collaborazione con la Cineteca Milano Arlecchino, in programma per il 25 e 26 settembre.

Due giorni di film che celebrano il rapporto tra moda e cinema alla presenza di Chiara Mastroianni, madrina di questa edizione.

Sullo schermo, capolavori del cinema senza tempo che ispirano la riflessione su rapporto tra le due arti, dodici titoli di grandi maestri internazionali tra cui Paris, Texas di Wim Wenders, Suspiria di Dario Argento, Belle de Jour di Luis Buñuel, The Hunger di Tony Scott e Marc by Sofia, il documentario di Sofia Coppola del 2025. Leggi anche Dario Vitale nominato direttore creativo di Emporio Armani

Mostre e Fashion Hub Molta la moda in mostra a Milano. Parte il 23 settembre a Palazzo Reale "Dalì e la moda", mostra aperta al pubblico fino al prossimo 31 gennaio 2027 il cui accesso è regolato da ticket d'ingresso, imperdibile per gli appassionati di moda e arte.

Non c'è bisogno del biglietto ma basta una registrazione per accedere al CNMI Fashion Hub di Palazzo Morando, aperto dalle ore 12 di martedì 22 settembre per tutta la durata della Fashion Week, un polo per incontri tra i protagonisti della moda, dove è possibile esplorare anche le creazioni dei talenti emergenti.

Come sempre, il Fashion Hub non è solo vetrina ma anche sede di talk tra i protagonisti della moda globale.

Tra le esposizioni visitabili si segnala “Mediterranea. Talenti Emergenti in Campania”.

Apre il 25 settembre ed è visitabile gratuitamente alla Galleria 10 Corso Como "Viktor&Rolf. Spectrum", la prima mostra personale in Italia dedicata alle creazioni del duo di stilisti olandesi Viktor Horsting e Rolf Snoeren con venti look del brand da ammirare.

Gratuita anche la mostra di fotografia "Jordan Rossi- Homecoming", dedicata agli scatti del fotografo britannico che si è distinto anche per il suo lavoro nel campo della moda, alla Galleria Rubin, dal 22 settembre al 3 ottobre. Leggi anche Diesel annuncia la fine della collaborazione con Glenn Martens