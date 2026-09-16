Dario Vitale nominato direttore creativo di Emporio Armani

Il Gruppo Armani affida a Dario Vitale la direzione creativa di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani. Nato nel 1983 e formatosi all’Istituto Marangoni, Vitale ha lavorato per realtà come Bottega Veneta, Miu Miu e Versace. L'incarico è operativo con effetto immediato

Il suo ingresso segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del marchio e apre un dialogo tra innovazione e identità, consolidando la struttura creativa del Gruppo e accompagnandone l’evoluzione, nel rispetto della visione estetica che da sempre contraddistingue il nome Giorgio Armani.

Nel corso della sua carriera, Dario Vitale ha maturato un’esperienza significativa nel settore moda, lavorando con realtà di primo piano e sviluppando una sensibilità attenta a prodotto, qualità, coerenza e contemporaneità.

Le dichiarazioni

Il futuro direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani, Dario Vitale, ha commentato così il suo nuovo incarico: "Sono onorato di assumere questo duplice ruolo tra Emporio Armani e Giorgio Armani e profondamente grato a Silvana e Leo per avermi accolto nel loro mondo. Armani vanta un’eredità straordinaria e un linguaggio stilistico inconfondibile: un patrimonio che attraversa i decenni e che ha contribuito a scrivere la storia della moda. Mi avvicino a questa nuova sfida con un profondo senso di responsabilità ed entusiasmo, con l’obiettivo di costruire su queste solide fondamenta e definire insieme una nuova era."

Per Silvana Armani, Responsabile Stile Donna del Gruppo Armani, e Leo Dell’Orco, Responsabile Stile Uomo del Gruppo Armani, "Emporio Armani per noi è molto più di una linea: è una realtà alla quale siamo profondamente legati, perché ne abbiamo seguito e condiviso il percorso fin dall’inizio. Emporio nasce come uno spazio di libertà, sperimentazione ed energia, e siamo convinti che l’arrivo nella nostra squadra di Dario, un talento già affermatosi sul panorama internazionale, saprà interpretarne lo spirito con rispetto e autenticità."

Anche Giuseppe Marsocci, CEO e Managing Director del Gruppo Armani, ha commentato la nomina: "La nomina di Dario Vitale segna una tappa importante per il Gruppo Armani: è una scelta che rafforza la nostra organizzazione creativa e conferma la volontà di guardare al futuro, consolidando il percorso di evoluzione del Gruppo, restando fedeli ai valori e alla visione di Giorgio Armani. Emporio Armani è un marchio dalla rilevanza strategica per noi e per i nostri partner nel mondo. Gli accessori Giorgio Armani rappresentano una grande opportunità. Guardiamo a questa nuova fase con enorme fiducia."