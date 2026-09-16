Dario Vitale nominato direttore creativo di Emporio Armani

Dario Vitale nominato direttore creativo di Emporio ArmaniSpettacolo
Il Gruppo Armani affida a Dario Vitale la direzione creativa di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani. Nato nel 1983 e formatosi all’Istituto Marangoni, Vitale ha lavorato per realtà come Bottega Veneta, Miu Miu e Versace. L'incarico è operativo con effetto immediato
Dario Vitale è stato nominato direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani. Si tratta della prima figura esterna alla famiglia Armani a ricoprire questo ruolo.
Nel corso della sua carriera, Dario Vitale ha maturato un’esperienza significativa nel settore moda, lavorando con realtà di primo piano e sviluppando una sensibilità attenta a prodotto, qualità, coerenza e contemporaneità.
Il suo ingresso segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del marchio e apre un dialogo tra innovazione e identità, consolidando la struttura creativa del Gruppo e accompagnandone l’evoluzione, nel rispetto della visione estetica che da sempre contraddistingue il nome Giorgio Armani.
Le dichiarazioni
Il futuro direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani, Dario Vitale, ha commentato così il suo nuovo incarico: "Sono onorato di assumere questo duplice ruolo tra Emporio Armani e Giorgio Armani e profondamente grato a Silvana e Leo per avermi accolto nel loro mondo. Armani vanta un’eredità straordinaria e un linguaggio stilistico inconfondibile: un patrimonio che attraversa i decenni e che ha contribuito a scrivere la storia della moda. Mi avvicino a questa nuova sfida con un profondo senso di responsabilità ed entusiasmo, con l’obiettivo di costruire su queste solide fondamenta e definire insieme una nuova era."
Per Silvana Armani, Responsabile Stile Donna del Gruppo Armani, e Leo Dell’Orco, Responsabile Stile Uomo del Gruppo Armani, "Emporio Armani per noi è molto più di una linea: è una realtà alla quale siamo profondamente legati, perché ne abbiamo seguito e condiviso il percorso fin dall’inizio. Emporio nasce come uno spazio di libertà, sperimentazione ed energia, e siamo convinti che l’arrivo nella nostra squadra di Dario, un talento già affermatosi sul panorama internazionale, saprà interpretarne lo spirito con rispetto e autenticità."
Anche Giuseppe Marsocci, CEO e Managing Director del Gruppo Armani, ha commentato la nomina: "La nomina di Dario Vitale segna una tappa importante per il Gruppo Armani: è una scelta che rafforza la nostra organizzazione creativa e conferma la volontà di guardare al futuro, consolidando il percorso di evoluzione del Gruppo, restando fedeli ai valori e alla visione di Giorgio Armani. Emporio Armani è un marchio dalla rilevanza strategica per noi e per i nostri partner nel mondo. Gli accessori Giorgio Armani rappresentano una grande opportunità. Guardiamo a questa nuova fase con enorme fiducia."
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Chi è Dario Vitale
Nato nel 1983, Dario è cresciuto nel Sud Italia prima di trasferirsi a Milano, dove oggi vive e lavora. Ha iniziato la sua formazione presso l’Istituto Marangoni, avviando poi una carriera che lo ha portato a collaborare con alcune delle più prestigiose maison italiane del lusso, tra cui Bottega Veneta sotto la direzione di Tomas Maier. Entrato in Miu Miu nel 2010, Dario ha lavorato a stretto contatto con Miuccia Prada, fino a ricoprire il ruolo di Design Director del Ready-to-Wear e di Brand Image Director, incarico che ha lasciato nel marzo 2025. Nell’aprile 2025 è stato nominato Chief Creative Officer di Versace, diventando il primo designer esterno alla famiglia Versace a guidare la direzione creativa della maison. Nel settembre 2026 ha assunto il ruolo di Direttore Creativo di Emporio Armani, ricoprendo inoltre l’incarico di Direttore Creativo degli Accessori di Giorgio Armani e lavorando a stretto contatto con Silvana Armani e Leo Dell’Orco. Dario Vitale entrerà a far parte del Gruppo Armani con effetto immediato.
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