Il sesto album dei Fab Four è disponibile in un’edizione ampliata con nuovi mix stereo e Dolby Atmos, registrazioni inedite e demo casalinghe. Tra i materiali mai pubblicati anche una prima versione di "I'm Looking Through You" e una traccia di lavoro di John Lennon Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Sessantuno anni dopo la sua pubblicazione, Rubber Soul torna a raccontare la storia dei Beatles attraverso una nuova prospettiva. L'album, uscito originariamente il 3 dicembre 1965, è stato riproposto il 2 ottobre 2026 in una Special Edition ampliata che affianca alle nuove versioni del disco una serie di registrazioni finora inedite. Il progetto è stato realizzato da UMG e Apple Corps e presenta nuovi mix stereo e Dolby Atmos curati dal produttore Giles Martin e dall'ingegnere del suono Sam Okell. Accanto a questi trovano spazio anche il mix mono originale, la versione dell'album pubblicata negli Stati Uniti dalla Capitol e il singolo Day Tripper / We Can Work It Out, pubblicato nello stesso periodo ma tenuto separato dall'album.

Le registrazioni che mostrano come nacque l'album Uno degli elementi più interessanti della nuova edizione è il materiale proveniente dalle sessioni di registrazione. Le versioni Super Deluxe raccolgono 24 registrazioni realizzate nelle prime fasi del lavoro su Rubber Soul: 20 sono take mai pubblicati e tre sono demo casalinghe inedite. Tra queste c'è anche Little Girl, una traccia di lavoro di John Lennon che non era mai stata pubblicata né, secondo Apple Corps, era stata precedentemente resa nota. Sono inoltre presenti versioni preliminari di Day Tripper e We Can Work It Out, che permettono di seguire l'evoluzione di due brani destinati a diventare tra i più riconoscibili di quel periodo. La raccolta comprende anche I'm Looking Through You (Second Version - Take 3), registrata il 6 novembre 1965. La take documenta una fase ancora precedente alla versione definitiva: il tempo e l'arrangiamento erano differenti e il brano conteneva ancora due sezioni strumentali da dodici battute. Successivamente Paul McCartney avrebbe scritto un ponte destinato a sostituirle. Approfondimento The Beatles, Rubber Soul torna in un'edizione inedita

Nuovi mix e tecnologie audio La nuova edizione non si limita dunque a recuperare materiale d'archivio. L'intero album è stato anche sottoposto a un nuovo lavoro di mixaggio. Giles Martin e Sam Okell hanno realizzato un nuovo mix stereo, affiancato da una versione in Dolby Atmos. Il nuovo stereo è stato ricavato direttamente dai master originali a quattro tracce e il lavoro di separazione delle parti strumentali e vocali ha utilizzato tecnologie di demixing sviluppate dal team audio guidato da Emile de la Rey per WingNut Films Productions, la società di Peter Jackson. Per gli ascoltatori vengono così proposte diverse versioni dello stesso album: dal nuovo stereo al Dolby Atmos, passando per il mono originale e per l'edizione americana pubblicata dalla Capitol. Approfondimento The Beatles, il nastro con Lennon e McCartney al lavoro su Day Tripper

Da Drive My Car a In My Life Rubber Soul è il sesto album in studio dei Beatles e arrivò alla fine di un 1965 particolarmente intenso per la band. Registrato nell'arco di circa quattro settimane tra ottobre e novembre, segnò un passaggio importante nella loro evoluzione musicale. La tracklist comprende alcuni dei brani più celebri del gruppo, tra cui Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Nowhere Man, Michelle, Girl e In My Life. L'album rappresentò anche un momento di maggiore sperimentazione nella scrittura e negli arrangiamenti, contribuendo al percorso che avrebbe portato la band verso Revolver e, successivamente, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Anche le nuove registrazioni confermano quanto fosse già articolato il processo creativo del gruppo. Una delle anticipazioni più interessanti riguarda Norwegian Wood: una versione alternativa pubblicata prima dell'edizione completa mostra un arrangiamento iniziale e l'utilizzo del sitar da parte di George Harrison. Approfondimento The Beatles, torna Rubber Soul, il visionario album che cambiò il Pop