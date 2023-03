6/12 ©IPA/Fotogramma

LA TRACK LIST - Please Please Me contiene 14 brani, sette per lato. Le otto composizioni originali dei Beatles sono I Saw Her Standing There, Misery, Ask Me Why, Please Please Me, Love Me Do, P.S. I Love You, Do You Want to Know a Secret e There’s a Place. Le cover sono Anna (Go to Him), Chains, Boys, Baby it’s You (scritta da Burt Bacharach e portata al successo dalle Shirelles), A Taste of Honey e la conclusiva Twist and Shout, già resa celebre dagli Isley Brothers

