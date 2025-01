Moda, 14 trend per il 2025 dalle sfilate. FOTO

5/14 Shutterstock via Ipa/Fotogramma

LA POLO - Aderente o larga, dal fit over, dalle linee squadrate. La maglia, trasparente, decorata. La polo sarà il capo da avere nel guardaroba. Perfetta per lui e per lei perché assolutamente senza genere. In foto un look Fendi Spring/Summer 2025





Milano Fashion Week, Fendi rivisita gli anni Venti per la Spring/Summer 2025. La sfilata