Unghie 2025, 10 trend da sfoggiare a gennaio per la manicure. FOTO

7/10 Immagine tratta dal profilo Instagram di Lisa • Nail Color Inspo | @chezdaye

BLU OCEANO - Il blu e tutte le sue sfumature sono richiestissimi nei saloni di nail art ormai tutto l'anno (col blu notte apprezzato per l'inverno e l'azzurro cielo per la primavera). Per gennaio i social media spingono la tonalità di blu oceano della manicure in foto, una nuance carica di energia per l'anno che è appena iniziato