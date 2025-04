Un Film Minecraft, partenza record al box office americano

Botteghino record per Un Film - Minecraft . La pellicola con Jason Momoa e Jack Black ha superato le stime degli analisti incassando oltre 150.000.000 di dollari al box office statunitense.

Stando a quanto rilanciato dalla CNN , Un Film Minecraft ha chiuso il primo weekend di programmazione con 157.000.000 di dollari registrando il miglior debutto di sempre per un film basato su un videogioco su suolo americano. Nel resto del mondo la pellicola ha ottenuto 144.000.000 di dollari per un totale di oltre 300.000.000 di dollari.

La pellicola, basata sul videogioco creato dallo svedese Markus Persson, vede protagonisti Jason Momoa (FOTO) e Jack Black per la regia di Jared Hess. Nel cast anche Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen e Jennifer Coolidge.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola: “Quattro improvvisati avventurieri – Garrett ‘The Garbage Man’ Garrison, Henry, Natalie e Dawn – sono alle prese con problemi quotidiani quando vengono improvvisamente trascinati, attraverso un misterioso portale, nell’Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico dove regna l’immaginazione. Per far ritorno a casa, dovranno imparare a padroneggiare questo mondo (e proteggerlo dalla minaccia di Piglins e Zombie) mentre intraprendono una magica missione affiancati da un esperto e inaspettato ‘costruttore’ del posto, Steve. L’avventura metterà alla prova tutti e cinque, sfidandoli a essere coraggiosi e a ritrovare le qualità che rendono ciascuno di loro unico e creativo… le stesse abilità di cui hanno bisogno per tornare a vivere nel mondo reale”.