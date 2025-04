Cucine da incubo, Cannavacciuolo a Frosinone per una nuova missione

Dopo l’esordio di stagione in Germania, in una inedita puntata all’estero, Antonino torna in Italia e atterra in Ciociaria, a Vallecorsa (Frosinone), per una nuova missione nel ristorante “Il Mulino”. Domenica 13 aprile in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW

Una nuova “avventura da incubo” attende Antonino Cannavacciuolo: dopo l’esordio di stagione in Germania, in una inedita puntata all’estero, nel nuovo episodio di Cucine da incubo – atteso per domenica 13 aprile in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW – Antonino torna in Italia e atterra in Ciociaria, a Vallecorsa (Frosinone), nel ristorante “Il Mulino”.

Tutte le anticipazioni di puntata

In questo paesino abitato da poco più di duemila persone sorge questo locale a conduzione familiare: a gestirlo storicamente ci son sempre stati Oliviero, detto “il barone”, e Lina, quindi pian piano la responsabilità è stata ceduta alle figlie Lucilla e Sabrina e al nipote David. Pur defilato nella gestione del ristorante, “il barone Oliviero” è una presenza fissa all’interno del locale. Le sale del ristorante sono spessissimo il teatro di liti familiari: i rapporti tra i vari componenti della famiglia sono delicati, Lucilla e Sabrina non sembrano aver voglia di continuare a prendersi cura de “Il Mulino”, e il pensiero è che lo tengano aperto solo per non dare un dispiacere a papà Oliviero. Tutto questo si ripercuote sulla loro professionalità e sulla qualità della cucina, che di ruspante e tipicamente ciociaro non ha quasi più nulla: e di conseguenza, la clientela è andata assottigliandosi nel corso degli anni.