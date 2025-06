Whoopi Goldberg nel cast di “Un posto al sole”

Un ruolo ricorrente tra mistero e romanticismo

Secondo quanto comunicato da Rai Fiction, il personaggio interpretato da Goldberg sarà al centro di una trama “molto singolare”, con elementi di mistero e un coinvolgimento sentimentale con uno dei protagonisti della serie. Il debutto del personaggio è previsto per il 2026, in una serie di episodi in cui l’attrice avrà un ruolo ricorrente. Durante la conferenza stampa, Goldberg ha inviato un videomessaggio in cui ha espresso entusiasmo per il progetto: “Lo so, è un’idea folle”, ha scherzato, “ma è una cosa meravigliosa da fare. Quindi non vedo l’ora, sono emozionata! So che il mio italiano non è perfetto, ma ci siamo riusciti. Ciao!”