Pino Daniele moriva 10 anni fa: le frasi più belle delle sue canzoni

4/20 ©Getty

“Je so' pazzo. Nun ce scassate ‘o c***o” è uno dei versi più noti di tutta la produzione dell’artista, contenuto nel brano c’è Je so' pazzo, estratto dall’album del 1979 intitolato Pino Daniele. “Je so' pazzo, je so' pazzo/E vogl'essere chi vogl'io/Ascite fora d'a casa mia/Je so' pazzo, je so' pazzo/Ci ho il popolo che mi aspetta/E scusate vado di fretta/Non mi date sempre ragione/Io lo so che sono un errore/Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone/E lo Stato questa volta non mi deve condannare/Pecché so' pazzo/Je so' pazzo/E oggi voglio parlare”

Morto Carmine, il fratello di Pino Daniele