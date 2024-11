Again, l'inedito di Pino Daniele al Maradona prima di Napoli-Roma

Grande commozione allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Domenica 24 novembre la voce di Pino Daniele è risuonata forte. I figli Alessandro e Sara hanno deciso di pubblicare il brano inedito Again. La canzone è stata trasmessa in anteprima assoluta prima dell'incontro di calcio tra il Napoli e la Roma.

pino daniele, il brano again allo stadio diego armando maradona di napoli

Un artista che ha portato Napoli in giro per il mondo. A quasi dieci anni dalla scomparsa di uno dei più grandi cantautori del nostro Paese, i figli Alessandro e Sara hanno deciso di pubblicare il brano Again, cantato e mixato dallo stesso Pino Daniele nel 2009 e mai distribuito.

Domenica 24 novembre la canzone è stata trasmessa dagli altoparlanti dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli prima della partita di calcio tra il Napoli e la Roma. Decine di migliaia di tifosi in silenzio per la grande commozione.