Pino Daniele, domani allo stadio di Napoli ascolto dell'inedito Again

"On the road again" canta Pino Daniele nel ritornello di Again, inedito datato 2009, le cui note domani riempiranno lo stadio Maradona di Napoli appena prima della partita contro la Roma. Insieme alla canzone, una ballata intima chitarra, voce e chitarra elettrica, registrata per un progetto acustico mai realizzato, allo stadio tanto amato da Pino verrà proiettato un video, voluto dalla famiglia, che cura l'intero progetto, dove si vede il cantautore al lavoro nel suo studio. A introdurre la clip, che verrà diffusa anche da Dazn, la voce di Pino, registrata in un concerto a Londra nel 2013, ma che sembra parlare all'oggi.