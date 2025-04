Jessica Morlacchi è la vincitrice del Grande Fratello 2025

Spettacolo

L'edizione 2024, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini, ha preso il via lunedì 16 settembre. In studio, come opinionisti, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre ad accogliere i vip sulla passerella che conduce alla casa c'è Rebecca Staffelli. Tra i concorrenti, alcuni dei quali saranno annunciati nel corso del programma, manca Lino Giuliano, squalificato prima dell'inizio per via di alcuni commenti omofobi