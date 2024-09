4/13 ©Getty

Attrice ed ex modella d'origini americane, Clarissa Burt lavora come indossatrice per i più prestigiosi brand della moda. In Italia, comincia a lavorare al cinema e in televisione a metà degli anni Ottanta, conducendo programmi quali Un disco per l'estate e Millennium. Ex concorrente di La talpa e L'Isola dei Famosi, torna in tv col Grande Fratello dopo una lunga assenza