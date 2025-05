Barbara D'Urso, cosa fa oggi: il periodo a Londra per inglese e teatro

Nel 2023, Barbara D'Urso ha lasciato la televisione italiana. Sostituita da Mediaset alla guida di Pomeriggio 5, ha scelto di allontanarsi dal nostro Paese, almeno per un po', e di volare a Londra. Ora, intervistata da 7, il magazine del Corriere della Sera, ha raccontato gli ultimi due anni della sua vita.

Cosa fa oggi Barbara D'Urso

Dopo l'addio a Mediaset, Barbara D'Urso si è ritrovata sola. O, meglio, circondata solo da chi la amava per davvero. "Fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti". Per allontanarsi da quel dolore, ha dunque scelto di lasciare l'Italia in direzione Londra. Non ha preso in considerazione neppure per un momento di volare in una meta paradisiaca, come molti probabilmente avrebbero fatto. Ha deciso anzi di tornare a studiare, prendendo in affitto un appartamento nella capitale inglese e iscrivendosi al college. Così, ha cominciato a studiare inglese, ha intensificato il teatro, ha fondato con un'amica una società di organizzazione eventi, e ha rispolverato il suo amore per la danza classica. "Ho sempre preso lezioni con un maestro privato, solo che sei mesi fa il maestro si trasferisce a Venezia. Invece di cercare un sostituto, decido di fare un corso. Siamo in dieci, dieci donne dai venti ai settant'anni".