Barbara D'Urso compie gli anni e approda su TikTok

Il 7 maggio Barbara D’Urso ha festeggiato il suo 67º compleanno con un debutto. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque non però ha fatto ritorno in televisione dopo la rocambolesca fine del contratto con Mediaset , ma è approdata sui social, più precisamente su TikTok . Nei giorni precedenti D’Urso aveva pubblicato una foto con il celebre «caffeuccio», la bevanda che ogni pomeriggio sorseggiava simbolicamente con il suo pubblico. L’indizio aveva suggerito l’avvio di nuovi progetti sul piccolo schermo, ma il reale significato è stato svelato dal primo video pubblicato su TikTok, girato in cucina con un pigiama rosa e una tazzina di caffè. «Annuncio choc! Sono arrivata su TikTok e ho voglia di raccontarvi tutto quello che succede dietro le quinte della mia vita. Mettete su il caffeuccio, vi aspetto qui!», recita la didascalia. «Oggi è il mio compleanno, allora stavo pensando all’anno che verrà e ho pensato che voglio passarlo con voi», dice la conduttrice nel filmato. «Voglio passare il prossimo anno con voi, condividere con voi, voglio portarvi dietro le quinte delle mie passioni, di quello che faccio la mattina, la sera, la notte. Quello che mi piace fare, le sfide con i miei amici, i divertimenti, le riflessioni e non solo...Parto io ma poi ci siete anche voi! Col cuore!».

I PROGETTI FUTURI

In poche ore Barbara D’Urso ha raggiunto più di 500 mila follower, inclusi molti fan che hanno chiesto notizie su eventuali future trasmissioni: «Quando torni in tv?». Lo scorso marzo, ospite di Domenica In, D’Urso aveva raccontato a Mara Venier le sensazioni provate alla fine dell’esperienza lavorativa in Mediaset: «Sedici anni in diretta tutti i giorni, ci sono sempre stata, anche durante il Covid. Tutti i giorni ero lì a tenere compagnia agli italiani. Il modo in cui sono stata strappata alla mia vita, il 26 giugno alle 16.10, è stato terribile. E nessuno mi ha spiegato il perché. Il dolore è ancora qua. Ma io non voglio fare la guerra».