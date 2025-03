BRIT Awards 2025, tutti i vincitori: da Charli xcx a Sabrina Carpenter

1/12 ©IPA/Fotogramma

Sabato 1° marzo Jack Whitehall ha condotto la 45esima edizione dei BRIT Awards dal palco della O2 Arena di Londra. Presentatasi ai nastri di partenza come l’artista con più candidature, Charli xcx ha conquistato ben cinque statuette: Album of the Year, Song of the Year, Artist of the Year, Best Dance Act e Songwriter of the Year

BRIT Awards 2025, tutto quello che c'è da sapere