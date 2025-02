BRIT Awards 2025, annunciati i primi performer: da JADE a Teddy Swims

brit awards 2025, i performer

I BRIT Awards sono tra gli eventi musicali più attesi dell’anno. Jack Whitehall tornerà alla conduzione dello show per regalare musica e divertimento al pubblico. A pochi giorni dall’annuncio degli artisti candidati, tra i quali Dua Lipa, Charli xcx, Sam Fender e Stormzy, la produzione ha svelato cinque performer della serata.

Il primo nome è quello di JADE, ex componente della girl band Little Mix. L’artista britannica ha da poco inaugurato la sua carriera solista ricevendo immediatamente grandi consensi da parte del pubblico e della critica. La cantante sarà anche in lizza per due statuette: Song of the Year per Angel of My Dreams e Best Pop Act.