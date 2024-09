BRIT Awards 2025, annunciata la data della cerimonia

L’edizione 2024 ha segnato una serie di record storici per la manifestazione, tra questi quello di Raye, divenuta l’artista più premiata di sempre in una sola edizione con ben sei statuette: British Album of the Year per My 21st Century Blues, Song of the Year per Escapism con 070 Shake, British Artist of the Year, Best R&B Act, Best New Artist e Songwriter of the Year.

