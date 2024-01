1/14 ©IPA/Fotogramma

Sabato 2 marzo si terrà la 44esima edizione dei BRIT Awards. In attesa dell'evento in programma a Londra, Yinka Bokinni ha svelato le candidature. Raye ha stabilito un nuovo straordinario record diventando l’artista con più nomination in un solo anno, ben sette. L’artista ha ottenuto una prima candidatura per il British Album of the Year. Nominati anche i Blur con The Ballad of Darren, J His con Beautiful and brutal Yard, Little Simz con NO THANK YOU, Raye con My 21st Century Blues e Young Fathers con Heavy Heavy

