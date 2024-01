Travis Barker con Damiano David dei Måneskin: collaborazione in vista?

Come riportato dal sito statunitense di notizie e intrattenimento Just Jared, Travis Barker e Damiano David sono stati paparazzati mentre stavano chiacchierando fuori dal ristorante Crossroads Kitchen di Calabasas, in California. Dopo di che hanno pranzato assieme. In fondo a questo articolo potete guardare alcuni dei post social attraverso cui sono state condivise le foto della chiacchierata tra Travis Barker e Damiano David.

Gli scatti sono stati pubblicati da molti account social (come potete vedere in fondo a questo articolo), facendo in breve tempo il giro del web. L'incontro del membro della band pop punk californiana e del musicista italiano, leader del gruppo romano dei record, ha immediatamente fatto sognare i fan, che si chiedono se ci sarà una collaborazione tra i due artisti. Il suddetto incontro è avvenuto lo scorso 12 gennaio.

Travis Barker non è nuovo a collaborazioni di questo tipo

Negli ultimi anni Travis Barker ha collaborato con diversi artisti e ha contribuito alle carriere di parecchie giovani leve, diventando - come lo definisce in queste ore Elena Palmieri del sito specializzato in musica Rockol - “il guru della Generazione Z e del revival del pop-punk”.

Barker non si dedica dunque soltanto ai Blink-182, che sono tornati lo scorso anno con il nuovo album One more time… (presentando di nuovo la storica formazione, con Tom DeLonge).

Considerando le tante collaborazioni portate avanti da Travis Barker, non è così improbabile che Damiano David sia il prossimo nome delle sette note che si affiderà a lui, chissà…

Per adesso sono tutte indiscrezioni, dato che nulla di ufficiale è stato dichiarato né dall’uno né dall’altro.