Damiano dei Maneskin, la festa anni '90

“I '90 sono i nuovi '20” ha scritto Damiano David su Instagram, pubblicando alcune foto (realizzate da Fabio Germinario) della festa organizzata in occasione del suo compleanno, l'8 gennaio. Il cantante ha sfoggiato così un perfetto outfit a tema, pantaloni baggy e bomber nero, mentre Giorgia Soleri ha scelto un look molto “Spice Girls”, total denim. “Buon compleanno al mio sexy e pericoloso, la mia cotta per sempre. Ti amo tanto” ha scritto l'attivista e scrittrice, che qualche giorno prima aveva compiuto 27 anni. Tanti gli amici presenti alla festa, tra cui i compagni di band Thomas Raggi e Ethan Torchio. Assente, invece, la bassista Victoria De Angelis, che comunque ha fatto gli auguri all'amico via social. Le foto della festa sono anche l'occasione per ammirare il nuovo look rasato di Damiano David. Alcuni giorni fa sul profilo dei Maneskin era apparsa infatti una foto di Victoria De Angelis e Ethan Torchio che guardavano Thomas Raggi tagliare i capelli a Damiano David con un rasoio elettrico. “Si dice che Damiano si sia completamente rasato la testa” si legge nella didascalia. Una scelta volta a promuovere il nuovo singolo Gossip, in uscita il prossimo 13 gennaio. Sui social è stato poi condiviso un video in time lapse che mostra come è avvenuto in realtà il cambiamento di look, realizzato non da Raggi ma da un hair stylist.