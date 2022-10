Giorgia Soleri, nuova diagnosi: ha la fibromialgia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Con un post Instagram la modella e attivista Giorgia Soleri ha annunciato di aver ricevuto una nuova diagnosi: i medici hanno scoperto che soffre di fibromialgia. "Qualche giorno fa è arrivata la quinta diagnosi con la stessa dinamica di tutte le altre: dubbi, diagnosi scorrette, disillusione, rassegnazione. Poi, un nome: fibromialgia. Nel grande termine ombrello di Central Sensitivity Syndrome, o anche sensibilizzazione centrale", scrive Soleri sul social. Una nuova battaglia per la ragazza che, negli ultimi anni, è stata in prima fila per i diritti delle donne e per la pubblicizzazione di malattie femminili spesso ignorate, come la vulvodinia o l’endometriosi. Al suo fianco in questi momenti difficili, c'è il suo fidanzato Damiano, frontman dei Maneskin.