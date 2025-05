Romagna in Fiore 2025, l'esibizione dei Patagarri al Festival. VIDEO

E' partita col botto, la prima data de L’ultima ruota del Caravan Tour estate 2025 dei Patagarri. Ieri, sabato 17 maggio, nell'ambito di Romagna in fiore, la rassegna ecosostenibile in dialogo con le comunità, creata da Ravenna Festival nel 2024 per i territori più duramente colpiti dall’alluvione dell’anno precedente, la band rivelazione di X Factor si è esibita a Modigliana. E' qui, all’interno della foresta di Montebello, riserva nata negli anni Cinquanta come parte integrante di un programma nazionale di rimboschimento, poderoso polmone verde popolato anche di piante inaspettate, che il quintetto swing e swag formato da Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monico (trombone e percussioni), ha, come nel suo inconfondibile stile, travolto il pubblico sulle note della loro musica che oscilla fra swing, jazz e swag band e guarda al Dixieland degli anni Venti e al cantautorato italiano anni Sessanta (IL VIDEO IN TESTA A QUESTO ARTICOLO).