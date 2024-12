Chi sono I PATAGARRI, finalisti di X Factor 2024

Nella serata tra le più attese dello show Sky Original prodotto da Fremantle, I PATAGARRI hanno presentato l'inedito Caravan, che è un simbolo. Rappresenta un atteggiamento di vita al di fuori degli schemi consoni: il lavoro, la casa, la famiglia, il mutuo. Nel testo e nelle sonorità ci sono riferimenti alla stessa band, al rapporto tra i suoi membri, ai loro viaggi busking e ai loro strumenti. Il brano è esagerato all’ennesima potenza, la resa è ironica ed aggressiva in maniera iperbolica per lanciare il messaggio irridente del rifiuto dei canoni e della visuale schematica nella società odierna. Per questo, I PATAGARRI hanno attinto a generi totalmente opposti alla loro direzione artistica usuale. La chitarra in copertina, che apre il brano, è uno dei simboli della musica gitana, nonché lo strumento più maneggevole: è la raffigurazione concreta della musica nomade perché si può suonare ovunque, anche in un caravan. I fiati hanno influenze balcaniche, mentre l’armonia e la melodia affondano le loro radici nel campo jazz. Giro armonico e titolo sono un esplicito richiamo a Caravan, famoso standard jazz composto da Duke Ellington nel 1937. Giovedì sera nella terza e ultima manche i concorrenti di Achille Lauro rieseguiranno il proprio inedito, e non vediamo l'ora di ascoltarli. A partire dalle ore 21:00, in diretta su Sky e in streaming su NOW, e in simulcast anche in chiaro su TV8.

RIVIVI L'ESIBIZIONE DE I PATAGARRI NELL'INEDITO CARAVAN