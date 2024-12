X Factor 2024, verso la finale: i concorrenti finalisti. FOTO

2/21 Foto di Virginia Bettoja

La band della squadra di Achille Lauro prende ispirazione dai suoni di New Orleans e da artisti italiani come Paolo Conte e internazionali come Django Reinhard e Ray Charles e trasforma grandi classici della musica italiana in un elettrico, “vorticoso e danzereccio” gipsy jazz. Nella gavetta fatta di esibizioni in strada e nei locali o, come avevano detto alle Audizioni, nei mercati di Milano, hanno conquistato le loro prime fan: le nonne

X Factor 2024, segui lo speciale