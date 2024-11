Gazzelle ospite al sesto Live di X Factor canta "Come il pane". VIDEO

Gazzelle sul palco di xf2024

Nella diretta di stasera, su Sky e in streaming su NOW, all’X Factor Arena approda lo spettacolo di Gazzelle, una delle voci più amate e sincere della sua generazione, le cui canzoni contano oltre 1 miliardo di stream, 23 dischi d’oro e 33 dischi di platino; in attesa dei suoi due imperdibili Live del 2025, il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo stadio San Siro di Milano, l’artista romano poetico, romantico e spiazzante torna a farci guardare il mondo attraverso i suoi occhi con Come il pane, il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 29 novembre. A Giorgia, che lo accoglie sul palco, e a tutti noi, Gazzelle racconta che "come per tutte le altre sue canzoni, Come il pane è nata all'improvviso, al pianoforte, ce l'avevo dentro e come sempre è uscita".