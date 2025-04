Coachella 2025, l’artista del giorno: Charli XCX, Oltre Brat

Torna a Coachella con Troye Sivan, Lorde e Billie Eilish. Consapevole che il lavoro fatto negli ultimi anni è stato importante. E che, se oggi ha raggiunto alcuni obiettivi di prestigio, è solo merito suo, del suo talento e della sua forza di volontà a non piegarsi alle scelte di altri e a progetti musicali non corrispondenti alle sue idee e identità musicali. Charli XCX riparte da Indio. Forte, coraggiosa, beyond brat: Charli XCX è un’artista unica. Il racconto della nostra inviata

Charli is sick! È un commento che alcuni mesi fa, in occasione di una data del tour a Los Angeles di Billie Eilish in cui Charli XCX ha fatto una sorpresa ai presenti per cantare il brano Guess insieme all’amica, ha scritto Finneas sui suoi profili social. Per chi non lo sapesse, Finneas è il fratello di Billie, musicista che accompagna la sorella da sempre nel suo progetto musicale e, tra l’altro, coautore del brano candidato ai Grammy Awards. Sick può avere un’accezione positiva, ma in questo caso il significato era: incredibile, quasi oltraggiosa ma sempre con un’immagine bella. Questo commento mi è venuto in mente non appena Charli ha iniziato il suo live a Coachella, più atteso quasi di quello di Travis Scott, che ha poi concluso la seconda giornata di Festival.

Tutti vogliono essere Charli

Tutti volevano essere da Charli. E lei, tornata all’Empire Polo Club da grande, ha fatto capire chi è. Di strada e gavetta ne ha fatta l’artista di Brat, ma soprattutto negli anni ha saputo circondarsi delle persone giuste che hanno seguito e sostenuto la sua visione artistica, anche con l’idea di sembrare una ragazzaccia, quasi maleducata. Charli, e di questo ha anche parlato in alcune interviste, non ha mai voluto dubitare di se stessa e del suo modo di essere. Guardandola sul palco, mentre canta alcuni brani del passato e altri più recenti, penso che in effetti lei sick lo sia veramente, ma perché quando non era ammesso esserlo, lei andava contro tutti per seguire la sua indole, anche incontrando delle difficoltà. Charli è l’amica che tutti dovremmo avere, perché ci stimola a non avere paura ma soprattutto a non dubitare mai di noi. Non è facile, ma se si hanno le giuste persone accanto, beh: la strada è meno in salita del previsto. E poi ci fa divertire, e magari non pensare ad una giornata andata male.

Charli a Coachella, con Troye, Lorde e Billie

Me la immagino, con il suo bicchiere di plastica rosso, proprio quello che in alcuni momenti del suo live ha in mano, come se volesse brindare con le migliaia di persone davanti a lei. Il suo concerto: ma cosa è stato?! Che spettacolo! A renderlo ancora più bello, divertente e carico di energie anche Troye Sivan, Lorde e Billie Eilish. Possiamo dire che il live di Charli a Coachella è stato il perfetto party del sabato sera, con altre centocinquantamila persone. L’artista inglese ha portato molti brani dell’ultimo album, compresa l’iconica Apple con balletto annesso e immancabile, e anche successi del passato. Noi ci siamo divertiti eccome. E se Charli non vi piace, la risposta è in uno dei suoi brani: I love it!