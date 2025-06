Il film sul mito di Frankenstein Stitch Head debutterà al Giffoni 2025

La pellicola animata porta a Giffoni 2025 una nuova visione del mito del mostro nato dalla penna geniale di Mary Shelley. La kermesse cinematografica si prepara ad accogliere un'altra importante anteprima nel panorama dell’animazione internazionale. Dopo aver entusiasmato il pubblico con l’annuncio della partecipazione di Tim Burton il 25 luglio, la rassegna campana riserva un nuovo appuntamento da non perdere





Il film d'animazione sul mito di Frankenstein intitolato Stitch Head debutterà al Giffoni Film Festival 2025.



La pellicola porta al Giffoni di quest'anno una nuova visione del mito del mostro nato dalla penna geniale di Mary Shelley. La kermesse cinematografica si prepara ad accogliere un'altra importante anteprima nel panorama dell’animazione internazionale. Dopo aver entusiasmato il pubblico con l’annuncio della partecipazione di Tim Burton il 25 luglio, la rassegna campana riserva un nuovo appuntamento da non perdere.



La proiezione speciale di Stitch Head, film d'animazione reduce dal successo alla premiere mondiale presso l’Annecy International Animation Film Festival, è un appuntamento da non perdere.

La pellicola, scritta e diretta da Steve Hudson, sarà presentata a Giffoni alla presenza del regista stesso e verrà distribuita prossimamente nelle sale cinematografiche italiane grazie a Vertice 360. Stitch Head parteciperà ufficialmente in concorso nella sezione "Elements +6", dedicata al pubblico dei più giovani.

Ispirato ai romanzi di Guy Bass e Pete Williamson Il film prende spunto dalla popolare serie di libri per bambini ideata da Guy Bass e impreziosita dalle illustrazioni di Pete Williamson. La trama propone una reinterpretazione originale e animata della figura di Frankenstein, affrontata con ironia e un tono profondamente giocoso, attraverso una narrazione in animazione 3D.

Stitch Head si inserisce in quel filone narrativo che reinventa i classici del terrore in chiave contemporanea, mescolando elementi grotteschi e umorismo per offrire un’avventura fruibile anche dai più piccoli. L’obiettivo è quello di rielaborare miti antichi con un linguaggio accessibile e visivamente coinvolgente. Approfondimento Tim Burton ospite al Giffoni Film Festival 2025

Un castello pieno di creature dimenticate L’ambientazione del racconto è un eccentrico castello-laboratorio che domina la cittadina di Grubbers Nubbin. Qui vive un professore dalla mente geniale ma distratta, intento a creare mostri semiviventi che, una volta nati, vengono abbandonati e dimenticati. L’unico a prendersi cura dell’intera fortezza e delle sue creature è Stitch Head, la prima creazione del professore.

Da anni invisibile agli occhi del suo creatore, Stitch Head vive nell’ombra, impegnandosi a mantenere l’equilibrio tra le bizzarre creature e gli abitanti del paese, evitando che l’ignoranza e la paura generino una rivolta contro il castello. Approfondimento Giffoni Film Festival 2025, apre Unicorni di Michela Andreozzi

Una promessa di fama e una scelta da compiere Il fragile equilibrio si spezza con l’arrivo in città di uno scalcinato spettacolo itinerante di fenomeni da baraccone. A guidarlo è Fulbert Freakfinder, un impresario disperatamente in cerca di una nuova attrazione per riportare il pubblico sotto il suo tendone. Intrigato da ciò che accade nel castello, Freakfinder bussa alla porta con una proposta allettante per Stitch Head: fama, successo e persino amore.

La decisione che il protagonista sarà chiamato a prendere porterà inevitabilmente a una riflessione sul valore dell’identità, sull’accettazione di sé e sul senso del proprio ruolo nel mondo. Approfondimento Giffoni Film Festival, tutti i vincitori dell'edizione 2024